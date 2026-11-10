L’iniziativa dell’Ente si inserisce nel quadro delle azioni di tutela e valorizzazione delle infrastrutture verdi e del paesaggio rurale

Due milioni di Euro per i muretti a secco. È questa la dotazione finanziaria per il recupero e la valorizzazione dei muretti a secco, antiche di opere di consolidamento e contenimento dei versanti, che costituiscono uno dei simboli più rappresentativi del paesaggio aspromontano, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, rivolto ai Comuni e alle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco.

L’iniziativa dell’Ente Parco si inserisce nel quadro delle azioni di tutela e valorizzazione delle infrastrutture verdi e del paesaggio rurale, con il sostegno delle risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Attraverso il bando, il Parco intende favorire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti esistenti, con particolare attenzione alle opere situate in aree di pubblico utilizzo e, laddove necessario, in presenza di situazioni di dissesto, al ripristino di brevi tratti e piccole realizzazioni ex novo.

II Commissario, arch. Renato Carullo, fiducioso sulla piena riuscita dell’intervento, afferma che “i muretti a secco, opere centenarie in pietra, costruite senza l’uso di malta o cemento, rappresentano molto più di semplici opere contenitive: sono il risultato di un sapere antico, tramandato di generazione in generazione, che testimonia il rapporto equilibrato tra l’uomo e la montagna. Grazie a questi manufatti negli anni è stato possibile modellare terrazzamenti, delimitare proprietà e coltivazioni, sostenere i versanti, contribuendo alla gestione del territorio e a creare habitat e nicchie ecologiche per specie di interesse conservazionistico. I muretti a secco rappresentano oggi elementi distintivi del paesaggio, devono essere mantenuti e tramandati, unitamente alle tecniche costruttive, alle future generazioni, quale eredità dei saperi locali che storicamente hanno contribuito a mantenere il paesaggio terrazzato.”

Il bando integrale e la modulistica sono consultabili attraverso i canali istituzionali del Parco Nazionale dell’Aspromonte:

www.parconazionaleaspromonte.it nella sezione avvisi e bandi

La scadenza per la presentazione delle domande fissata al 3 dicembre 2026.