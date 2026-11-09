Un grave incidente si è verificato a Reggio Calabria nella serata di ieri intorno alle 19,30.

A seguito di un impatto tra un velocipede ed un autoveicolo che si è verificato all'incrocio tra Via Marvasi e Via Pellicano, un rider ha riportato gravi ferite tanto da indurre i medici del Gom a riservare la prognosi.

Il ciclista, di nazionalità pakistana, era impegnato nella consegna di cibo a domicilio per una nota ditta del settore..

Dell'accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale finalizzati alla compiuta ricostruzione della dinamica.