Proprietari, amministratori di condominio e conduttori di aree verdi devono rimuoverli e distruggerli

Al fine di prevenire la proliferazione dei nidi di processionaria nel territorio comunale, il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni ha emanato l’ordinanza numero 30 del 31/03/26 rivolta a tutti i proprietari, possessori e/o detentori di giardini, orti e appezzamenti di terreno con presenza di alberi da pino, posti all’interno del territorio della Città di Siderno (pino nero, pino silvestre, pino strobo, ect.), ordinando loro di individuare la presenza di nidi di processionaria e di provvedere, a propria cura e spesa, e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale, a eseguire gli interventi volti alla rimozione immediata dei nidi di processionaria e alla loro successiva distruzione mediante personale esperto o ditte specializzate.

L’ordinanza è stata emanata a seguito delle numerose segnalazioni che evidenziano uno stato di pericolo causato dalla presenza di processionaria del pino su tutto il territorio comunale, stante il rischio che le larve di lepidottero possano provocare gravi reazioni allergiche, dermatiti, infiammazioni oculari e respiratorie a persone e animali che dovessero venire a contatto con le stesse.