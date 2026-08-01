La firma arriva a poche settimane dal successo del clean up organizzato alla Marinella, che ha visto la partecipazione di decine di volontari, associazioni e istituzioni

Un passo concreto verso una città sempre più attenta alla tutela dell'ambiente e alla partecipazione civica. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Palmi e Plastic Free Odv Onlus, l'accordo che avvia una collaborazione stabile tra l'Amministrazione comunale e l'associazione nazionale di volontariato impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche ambientali.

L'intesa nasce con l'obiettivo di creare un canale di collaborazione diretto tra Comune e Plastic Free, semplificando l'organizzazione di iniziative dedicate alla salvaguardia del territorio e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Tra le attività previste figurano giornate di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche, campagne informative e iniziative di cittadinanza attiva. Il protocollo rappresenta inoltre il primo passo di un percorso che potrà accompagnare il Comune verso la candidatura al riconoscimento di "Comune Plastic Free".

La firma arriva a poche settimane dal successo del clean up organizzato alla Marinella, che ha visto la partecipazione di decine di volontari, associazioni e istituzioni, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e volontariato possa tradursi in risultati concreti per il territorio.

«La firma di questo protocollo – dichiara la referente Plastic Free di Palmi, Deborah Serratore – rappresenta l'inizio di un percorso che guarda al futuro. Ringrazio l'Assessora all'Ambiente Lucia Muscari e tutta l'Amministrazione comunale per aver creduto in questa collaborazione. Plastic Free mette a disposizione competenze, volontari ed entusiasmo per costruire insieme una comunità sempre più attenta al rispetto dell'ambiente. La tutela del nostro territorio passa soprattutto dall'educazione, dalla partecipazione e dalla capacità di fare rete.»

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla referente locale Maria Cristina Altomonte, che sottolinea il valore dell'accordo per il futuro della città: «La firma del protocollo rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo. Adesso inizia il lavoro più bello: coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e famiglie in un percorso condiviso di rispetto dell'ambiente. Ognuno può fare la propria parte e siamo certi che Palmi saprà rispondere con entusiasmo. Quando istituzioni e volontariato lavorano nella stessa direzione, i risultati arrivano e diventano un patrimonio per tutta la comunità.»

Anche l'Assessora all'Ambiente Lucia Muscari ha affidato ai social il proprio entusiasmo per l'accordo appena sottoscritto: «Quando i progetti sono concreti noi ci siamo! Siglato il protocollo d'intesa con Plastic Free, organizzazione di volontariato apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, che si impegna fattivamente per la salvaguardia del pianeta dall'inquinamento da plastica. "Impegnarsi" per sensibilizzare, promuovere ed agire... niente racconta meglio di così il concetto di "cittadinanza partecipata" al quale teniamo tanto!»

Parole che sintetizzano lo spirito dell'accordo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e volontariato per promuovere una cultura della responsabilità ambientale e coinvolgere attivamente la comunità nelle azioni di tutela del territorio.

Il protocollo non comporta automaticamente il conseguimento del riconoscimento di "Comune Plastic Free", ma costituisce l'avvio di un percorso condiviso fatto di progettazione, sensibilizzazione e iniziative concrete. L'accordo definisce infatti gli impegni reciproci tra Plastic Free e il Comune, favorendo un rapporto continuativo orientato alla promozione di buone pratiche ambientali e al miglioramento della qualità del territorio.