Dal 24 al 26 giugno Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Scilla ospiteranno il III seminario nazionale dedicato allo sviluppo delle comunità costiere. Al centro del confronto le strategie per valorizzare il pescato, rafforzare la filiera ittica e promuovere turismo, sostenibilità e crescita economica

“Promozione del pescato e valorizzazione delle comunità costiere: strategie per rafforzare l’identità, l’attrattività e il valore economico del mare” è il tema del III seminario nazionale Clld (Community Led Local Development) che si svolgerà a Villa San Giovanni e toccherà anche le città di Reggio Calabria e Scilla, da mercoledì 24 giugno a venerdì 26 giugno.

L’iniziativa riunisce i rappresentanti dei Gruppi di azione locale della pesca e dell’acquacoltura attivi nelle regioni costiere italiane, impegnati nell’attuazione delle strategie di sviluppo locale finanziate dal Feampa 2021-2027.

«Dopo Maratea e Venezia, i Gal Pesca e Acquacoltura (Gruppi di Azione Locale) arrivano in riva allo stretto considerato uno dei siti marittimi più interessanti del Mar Tirreno, dove la comunità e il mare hanno una storia comune, e la pesca e l’acqualcoltura rappresentano un valore fondamentale nell’economia dell’area- spiega l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. L’obiettivo è rafforzare il legame con la blue economy, promuovendo crescita economica, inclusione sociale e resilienza ambientale. La tre giorni – conclude l’assessore Gallo – sarà un’occasione di confronto tra Galpa, istituzioni e operatori del settore sulle prospettive di sviluppo delle comunità della pesca».

Mercoledì 24 giugno, alle ore 15.30, presso Hotel Altafiumara Resort & Spa, è prevista una prima tavola rotonda di apertura con gli interventi di Giusy Caminiti, sindaco del comune di Villa San Giovanni; Giuseppe Palmisani, dirigente settore n. 5 del dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale della Regione Calabria; Antonio Alvaro, Presidente del Galpa Marical; Contrammiraglio (Cp) Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica e Comandante del Porto di Reggio Calabria; Salvatore Benvenuto, referente Autorità di Gestione, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf); Francesco Terenzi, coordinatore della Rete Nazionale Galpa.

L’evento CLLD (Community Led Local Development) proseguirà nella giornata di giovedì 25 giugno, dalle ore 10.30, sempre presso l’Hotel Altafiumara Resort & SPA.

Ospiterà rappresentanti della Direzione per la Pesca marittima e l’acquacoltura (Pema) del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Autorità di Gestione Feampa.

Sono previsti inoltre tavoli operativi e tecnici sui temi del mare, entroterra e aree rurali in un modello integrato di sviluppo territoriale Interventi e sarà anche analizzata l’integrazione tra pescato, turismo e cultura, con particolare attenzione alle esperienze autentiche e ai borghi marinari.

A conclusione della giornata di lavori è prevista una sessione istituzionale conclusiva sul tema “Mare, comunità costiere e sviluppo locale: visioni e prospettive per il futuro del clld in Italia” a cui interverranno: Graziella Romito, direttore generale della direzione per la pesca marittima e l’acquacoltura (Pemac) del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Giuseppe Iiritano, direttore generale del dipartimento agricoltura, aree Interne e politiche di connessione territoriale della Regione Calabria; Francesco Cannizzaro, sindaco della Città di Reggio Calabria; Gianluca Gallo, assessore all’agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale della Regione Calabria. Concluderà i lavori Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di stato al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con delega alla pesca e all’acquacoltura.