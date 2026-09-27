Due tonnellate di rifiuti rimosse dall’ambiente in una mattinata di impegno e partecipazione. È questo il risultato dell’appuntamento Sea & Rivers di Plastic Free, la speciale data nazionale dedicata alla tutela degli ecosistemi acquatici, che ha fatto tappa al Parco Lineare Sud di Reggio Calabria ieri, sabato 26 settembre.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio, unite dalla volontà di prendersi cura della propria città.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi complessivamente circa 2.000 kg di rifiuti, tra cui 20 sacchi di vetro, 30 sacchi di rifiuti indifferenziati, 30 sacchi di plastica, oltre a diversi materiali ingombranti abbandonati nell’area.

Accanto ai volontari di Plastic Free, per questa speciale giornata erano presenti il Comitato di Quartiere Torre Lupo, Mare Pulito, Puliservice Volley Reggio Calabria, Dragon Team Canoa e Kayak RC, Windsurf School, ASD Tennistavolo Casper, Magna Grecia Wind Club, gli affidati in prova al servizio sociale dell’UEPE e Attendiamoci.

Una partecipazione ampia e trasversale che ha trasformato il clean up in un momento di collaborazione e cittadinanza attiva, dimostrando ancora una volta quanto sia importante fare rete per la tutela del territorio.

«Oggi al Parco Lineare sud ci sono duemila chili in meno di rifiuti – scrivono le referenti reggine di Plastic Free - e lo dobbiamo alle persone, alle associazioni e alle realtà diverse del territorio che hanno deciso di unirsi in un’azione concreta. Due tonnellate di rifiuti raccontano quanto ancora ci sia da fare, ma la presenza di così tante realtà dimostra anche che una comunità che si prende cura dei propri spazi è possibile».

Un risultato positivo ottenuto anche attraverso la collaborazione con il Settore Ambiente (nelle persone del dott. Bonocore e dott. Barillà) ed Ecologia Oggi che, con i propri operatori, ha fornito supporto ai volontari durante tutta la giornata mettendo a disposizione gli strumenti utili alla raccolta e provvedendo a smaltire immediatamente, al termine, i rifiuti prelevati.

Il percorso di sensibilizzazione e di impegno di Plastic Free a Reggio Calabria proseguirà con un nuovo appuntamento già in programma.

Il prossimo 4 ottobre alle ore 10:30, Plastic Free sarà nuovamente protagonista insieme all’AIL Reggio Calabria per un’attività di plogging in via Marina: una combinazione di attività fisica e raccolta dei rifiuti, per prendersi cura della città attraverso un gesto semplice e concreto.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale di Plastic Free: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16877/4-ott-reggio-di-calabria