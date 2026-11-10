Il rapace, ferito da una fucilata, è stato salvato gratuitamente da volontari e veterinari. L'appello dell'associazione Liberi di Volare: «Istituzioni assenti, serve una struttura sul territorio»

Ha spiegato nuovamente le ali ed è tornata a dominare il cielo sopra le alture di Pellaro. Si è conclusa nel migliore dei modi, con un emozionante volo verso la libertà, la drammatica vicenda di una femmina di sparviere (Accipiter nisus) che un mese fa era stata brutalmente impallinata da un colpo di fucile a Reggio Calabria.

L’animale, rinvenuto ferito da un cittadino, presentava una grave frattura dell’ulna sinistra causata da un pallino da caccia. Una vicenda che ha sollevato profonda indignazione, riaccendendo i riflettori sulle piaghe del bracconaggio e dell’illegalità ai danni della fauna selvatica protetta.

Se lo sparviere è sopravvissuto, il merito va interamente a una virtuosa catena di solidarietà privata. Le cure e la lunga riabilitazione sono state coordinate da Amanda Alajmo, presidente dell’associazione Liberi di Volare ODV Calabria, in stretta collaborazione con il dottor Antonino Marcianò. Il medico veterinario e la Clinica Veterinaria Camagna hanno messo a disposizione professionalità, esami diagnostici e degenza a titolo completamente gratuito, restituendo ieri il predatore al suo habitat naturale.

Il lieto fine, tuttavia, non cancella una nota polemica sollevata dalla stessa associazione riguardo a una storica e gravissima carenza strutturale: la Città Metropolitana di Reggio Calabria è totalmente priva di un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS).

Attualmente, la struttura di riferimento più vicina si trova a Catanzaro. Una distanza siderale che costringe i soccorritori a sottoporre animali già traumatizzati, deboli o in fin di vita a viaggi lunghi e stressanti, con il rischio concreto di comprometterne la sopravvivenza. Una lacuna inconcepibile per il territorio reggino che, per la sua posizione geografica, rappresenta una delle principali e più cruciali rotte migratorie di tutto il bacino del Mediterraneo.

«Il trasferimento sistematico verso altre province non può essere la risposta ordinaria a una carenza della politica e delle istituzioni», denuncia Amanda Alajmo. «Un animale curato dovrebbe essere liberato nel proprio ambiente d'origine per ragioni ecologiche. Oggi l'intero peso della salvaguardia della fauna ricade esclusivamente sulle spalle dei volontari e dei medici che operano gratis».