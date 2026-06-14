«Il drammatico incendio che ha devastato l’ex autosalone nei pressi del Campo Coni di Modena non è solo un fatto di cronaca nera. È lo specchio – dichiara il coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Massimo Alampi - di una città che si scopre, ancora una volta, fragile e seduta su una bomba ecologica a tempo. Mentre i Vigili del Fuoco spegnevano le fiamme, tra le macerie e i rifiuti speciali emergeva il profilo inconfondibile e sinistro delle lastre di eternit. Quello che si è consumato sotto forma di un "incendio covante" — una combustione lenta e senza fiamma viva che rischia di rilasciare fumi tossici per giorni — sta liberando nell'aria di Reggio Calabria un nemico invisibile, silenzioso e letale: le fibre di amianto.

Parlo da semplice uomo delle istituzioni associative, ma soprattutto da cittadino. È per questo che come coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Amianto, insieme all’Avvocato Ezio Bonanni e a tutta la rete dell’Ona, abbiamo fortemente voluto l'apertura del primo Sportello Amianto nella nostra città, in via Micene

1. Per dare una risposta concreta a una comunità lasciata sola, per combattere una guerra che fin adesso è rimasta tragicamente inascoltata dalle istituzioni.

Tre pilastri per una reale rinascita: l'appello a chi governa la città

Questo disastro rappresenta la prima, vera e indifferibile sfida ambientale per il neosindaco Francesco Cannizzaro, da pochissimo tempo alla guida della nostra città. Se si vuole davvero parlare di "riscatto" e di "rinascita" per Reggio Calabria, non si può più ignorare questa minaccia. La politica e le istituzioni locali non possono muoversi solo rincorrendo le emergenze sollevate dalla cronaca ordinaria. L'Ona indica i punti fermi di sensibilizzazione e azione immediata su cui si misurerà la civiltà della nostra terra e la reale discontinuità di chi governa:

Al Neosindaco Francesco Cannizzaro: Chiediamo di dare finalmente ascolto a un grido d'aiuto rimasto inascoltato per anni. Eserciti il suo ruolo di garante della salute pubblica con atti coraggiosi e immediati. Il Comune deve farsi promotore di una cabina di regia permanente con Asp e Arpa per gestire i post-emergenza senza zone d'ombra, garantendo alla popolazione trasparenza assoluta sui dati ambientali e tempi certi per la restituzione delle aree colpite.

Alla Giunta Comunale: All'esecutivo spetta il compito di trasformare la prevenzione da concetto astratto a realtà di bilancio. Chiediamo formalmente l'avvio immediato di una mappatura seria, urgente e digitalizzata di tutti i siti contaminati da amianto nel territorio comunale, partendo dalle scuole, dai vecchi capannoni industriali e dai complessi di edilizia civile delle periferie. Bisogna stanziare fondi, intercettare risorse, incentivare i privati nelle bonifiche e applicare la tolleranza zero — con videosorveglianza e sanzioni severe — contro i criminali che continuano ad abbandonare illegalmente l'eternit per le nostre strade.

Una catena di sicurezza che non ammette deroghe

Di fronte a disastri come questo non si può improvvisare. Non spetta a noi dire ai Vigili del Fuoco come fare il proprio lavoro; la loro straordinaria professionalità è fuori discussione. Al contrario, richiamare la sequenza istituzionale di sicurezza serve a ricordare all'Amministrazione comunale e ai cittadini che il pericolo per la salute pubblica non finisce affatto quando si spengono le fiamme.

Esiste un protocollo rigido che vincola le autorità dal momento in cui si alza la colonna di fumo fino alla totale bonifica del sito:

• L'emergenza immediata: Al nucleo speciale NBCR dei Vigili del Fuoco spetta l'isolamento della "Zona Rossa" e lo spegnimento controllato a bassa pressione per non frantumare l'eternit.

• I doveri del Sindaco: Nell'immediato il Primo Cittadino ha il dovere di emanare un'Ordinanza Contingibile e Urgente per imporre alla popolazione di barricarsi in casa, sigillare le finestre e spegnere i condizionatori. Un'ordinanza che deve restare tassativamente in vigore anche a fiamme estinte, poiché le ceneri friabili rimaste a terra continuano a liberare milioni di fibre invisibili al minimo soffio di vento.

• I controlli e la messa in sicurezza: Spetta all'Arpa eseguire i campionamenti d'aria in microscopia

elettronica (Sem), mentre la proprietà o il Comune devono ingaggiare d'urgenza una ditta specializzata per l'incapsulamento d'emergenza con resine leganti, l'unico intervento che azzera il rischio volatile e permette il rientro dell'allarme per i residenti.

• La bonifica e il ripristino: La sequenza si chiude solo con la redazione del Piano di Lavoro (Art. 256

D.Lgs. 81/08) approvato dall'ASL, la rimozione dei rifiuti pericolosi in big-bags sigillati e il monitoraggio finale dell'Arpa che certifica la totale restituibilità dell'area in sicurezza.

Consapevolezza e cittadinanza attiva

Se lo schieramento di vincoli istituzionali è chiaro, la sicurezza della nostra terra passa inevitabilmente anche dalla consapevolezza di chi la vive:

Ai Cittadini di Reggio Calabria: Non possiamo più permetterci il silenzio o la rassegnazione dell'ennesimo rogo. Segnalare la presenza di strutture fatiscenti in amianto vicino alle nostre case è un dovere civico fondamentale per proteggere la salute collettiva e i nostri figli. Soprattutto, dobbiamo rifiutare categoricamente la pratica criminale delle rimozioni "fai-da-te": toccare, frantumare o spostare anche una sola lastra senza ditte specializzate significa condannare se stessi e i propri vicini a un rischio gravissimo.

La guerra contro l'amianto si vince solo se le istituzioni smettono di essere sorde e i cittadini smettono di essere invisibili. Al neosindaco Cannizzaro l'augurio di buon lavoro, ma anche un monito chiaro: scelga di camminare al fianco della città in questa battaglia e dimostri con i fatti che la tutela della vita dei reggini è davvero la priorità assoluta di questo nuovo corso storico», conclude coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Massimo Alampi.