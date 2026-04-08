Avviato l’intervento di rigenerazione urbana a San Giovanni di Pellaro, dove un bene confiscato alla criminalità organizzata è stato consegnato dall’Amministrazione comunale alla ditta incaricata dei lavori. Sul posto erano presenti il sindaco di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti e il consigliere comunale Giuseppe Marino, insieme ai rup, al dirigente e ai tecnici dell’impresa esecutrice.

«Si tratta di un intervento rispettoso dal punto di vista ambientale – ha affermato il sindaco Battaglia – che prevede la realizzazione di un parco di ampia estensione in un’area che era abbandonata da anni. Il progetto integra anche un’azione di housing sociale: il fabbricato esistente sarà demolito e ricostruito secondo nuovi standard abitativi e di sicurezza. L’intervento abitativo sarà accompagnato da un’importante azione sociale e di reinserimento lavorativo. In particolare, saranno create start-up innovative nel settore agroalimentare, come richiesto con forza dalle associazioni di categoria e agricole. Vogliamo creare uno spazio per le nuove generazioni, valorizzando il potenziale agricolo dell’area, a partire dal bergamotto, ma anche dalle coltivazioni tipiche, dai vigneti ai mandorleti e da tutte le attività presenti in questa zona».

Sul fronte dei finanziamenti, l’assessore Brunetti ha sottolineato: «Consegniamo oggi i lavori alla ditta incaricata. Si tratta di fondi comunitari, inizialmente Pon Metro e oggi Poc. Dimostriamo così di saper attrarre, progettare e spendere risorse europee. Il progetto è stato realizzato da professionisti di alto livello della nostra città ed è stato ammesso a finanziamento dall’Unione Europea».

Infine, il consigliere Marino ha aggiunto: «Questo intervento consentirà al quartiere di San Giovanni di Pellaro di usufruire di un nuovo spazio pubblico: un parco aperto alle famiglie, che si affiancherà all’asilo nido in costruzione nelle vicinanze e agli altri interventi di rigenerazione urbana già avviati a Pellaro, come Piazza Municipio, lo stadio, Borgo Nocille e il polo dell’infanzia di Bocale».