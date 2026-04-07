Notte di tensione a Gallico, dove una rissa tra giovani è sfociata in un accoltellamento che ha richiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Il bilancio è di più feriti, uno dei quali colpito all’addome e trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di giovani si sarebbe presentato sotto l’abitazione di un coetaneo per un confronto. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino alla colluttazione, durante la quale sarebbe comparso un coltello.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica e individuare le responsabilità dei partecipanti, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini utili alla ricostruzione dell’accaduto.