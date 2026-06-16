Professionisti, imprese e operatori del settore riuniti per discutere accumuli, autoconsumo, incentivi e innovazione tecnologica nella transizione energetica

L'espansione delle fonti rinnovabili rende sempre più centrale il tema della gestione dell'energia, con sistemi di accumulo e tecnologie intelligenti destinati a svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica.

Un cambiamento che coinvolge imprese, famiglie e operatori della filiera e che è stato al centro della tappa calabrese del Moving Academy di Enerklima, il roadshow dedicato all'aggiornamento professionale del comparto energetico. L'appuntamento, organizzato in Calabria con il supporto di Giuseppe Monfalcone dell'agenzia Nuove Energie e di Amerigo Teodoro e Amedeo Spadafora, ha riunito professionisti e operatori del settore per approfondire le nuove sfide della transizione energetica. La Calabria è una delle regioni nelle quali le trasformazioni del sistema energetico risultano più evidenti. La produzione di energia elettrica supera infatti i consumi regionali e una quota significativa viene esportata verso altre aree del Paese. Allo stesso tempo, una parte rilevante dell'elettricità generata continua a provenire da impianti alimentati a gas. Un dato che evidenzia la necessità di accelerare il percorso di transizione energetica, rafforzando il contributo delle fonti rinnovabili e investendo in tecnologie per la gestione intelligente dell'energia.

Ad aprire il convegno è stato Riccardo Priolo, CEO di Enerklima. Al centro del suo intervento l'evoluzione del mercato fotovoltaico, le prospettive di crescita del settore e le opportunità legate ai nuovi strumenti di incentivazione.

A seguire Simone Maenza, Technical Solutions Consultant di Enerklima, ha approfondito uno dei temi oggi più rilevanti per il futuro delle rinnovabili: l'overgeneration, il fenomeno che si verifica quando la produzione di energia da fonti rinnovabili supera la capacità di assorbimento della rete e della domanda elettrica. Una dinamica destinata a diventare sempre più frequente con la crescita del fotovoltaico e che rende strategico il ruolo dei sistemi BESS, chiamati a garantire una gestione più efficiente dell'energia prodotta.

Nel corso dell'evento sono stati inoltre analizzati i principali strumenti di incentivazione oggi disponibili per imprese e famiglie. Tra questi il nuovo Iperammortamento 2026, la Transizione 5.0, il Conto Termico 3.0, il Reddito Energetico Nazionale e le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili. Particolare attenzione è stata dedicata alle misure attivate dalla Regione Calabria per PMI e comparto residenziale, che prevedono contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Tra gli interventi anche quello di Alessandra Focà, Architetto e Project Manager della Fondazione ITS Academy Efficienza Energetica di Reggio Calabria, che ha posto l'attenzione sul ruolo delle competenze nella transizione energetica. Nel suo intervento ha approfondito i temi della sostenibilità ambientale, della bioedilizia e dell'efficienza energetica degli edifici, evidenziando il contributo dell'ITS nella formazione di figure tecniche specializzate chiamate a supportare imprese e professionisti nei processi di innovazione e decarbonizzazione.

La giornata si è conclusa con gli approfondimenti tecnici dedicati alle più recenti innovazioni del settore. Michele Sofia, Business Development Manager di AIKO, ha illustrato le caratteristiche della tecnologia ABC (All Back Contact), una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili per incrementare l'efficienza dei moduli fotovoltaici.

A seguire David Molina, Key Account Business Developer Huawei, insieme a Stefano Cinti, Solution & Service Engineer di Wattkraft, hanno mostrato le soluzioni per l'accumulo e la gestione intelligente dell'energia, con un focus sulle tecnologie dedicate ai mercati residenziale e commerciale e sul ruolo sempre più strategico dello storage nel nuovo scenario energetico. L'incontro ha confermato come il futuro delle rinnovabili passi sempre più attraverso accumuli, autoconsumo e gestione intelligente dell'energia. Un passaggio necessario per accompagnare la crescita del fotovoltaico e rendere più efficiente l'utilizzo dell'energia prodotta, soprattutto in territori come la Calabria che già oggi svolgono un ruolo rilevante nel sistema energetico nazionale.