Momenti di grande apprensione nella giornata di ieri a Rizziconi, dove un vasto incendio di sterpaglie ha minacciato da vicino diverse abitazioni, rendendo necessario un imponente intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria.

Il rogo, sviluppatosi in un terreno incolto per cause ancora in corso di accertamento, si è rapidamente propagato risalendo i margini del centro abitato fino a lambire numerose case. L'emergenza ha fatto scattare immediatamente il dispositivo di soccorso, con l'invio di tre squadre operative provenienti dai distaccamenti di Palmi, Polistena e dalla sede centrale di Reggio Calabria, tutte impegnate in assetto antincendio boschivo (AIB).

Considerata la gravità della situazione, alle operazioni via terra si è affiancato anche il supporto di due elicotteri della flotta antincendio boschivo, coordinati nelle manovre di sgancio dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Determinante l'azione congiunta del personale impegnato sul campo, coordinato dal Capo Reparto Pietro De Salvo, che ha consentito di circoscrivere il fronte delle fiamme e impedire che l'incendio raggiungesse le abitazioni, evitando conseguenze ben più gravi.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area sono proseguite per circa quattro ore, al termine delle quali l'emergenza è rientrata senza che si registrassero danni a persone o alle strutture. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha sottolineato l'impegno e la professionalità del personale intervenuto, chiamato a operare in uno scenario particolarmente complesso e ad alto rischio.