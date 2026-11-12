Appuntamento alle 17.30 nella sala consiliare del Comune. Al centro del dibattito la raccolta differenziata nella provincia reggina e la presentazione del progetto "Acqua Azzurra" per la salvaguardia di spiagge e fondali

Prosegue il tour di approfondimento dedicato alla corretta gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. Domani, venerdì 13 novembre, alle ore 17.30, la sala consiliare del Comune di Siderno (in piazza Vittorio Veneto 45) ospiterà l'incontro pubblico dal titolo «La differenziata non va mai in vacanza… neanche in autunno».

L'iniziativa, promossa da Legambiente Calabria APS con il supporto di Conai, punta a fare il punto sulle strategie necessarie per migliorare la raccolta differenziata nell'area metropolitana di Reggio Calabria. L'obiettivo è creare un tavolo di confronto diretto tra amministrazioni locali, Regione, consorzi e operatori economici per affrontare le criticità attuali e promuovere una partecipazione più consapevole da parte dei cittadini.

Nel corso dell'evento verrà inoltre illustrato il progetto “Acqua Azzurra: fondali e spiagge da proteggere”. Finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma FESR FSE+ 2021-2027 (Azione 2.7.1), il piano è dedicato alla conservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi costieri, delle aree protette e della Rete Natura 2000.

Il programma dei lavori si articolerà in diversi momenti: ad aprire la serata saranno la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni e Pasquale Giurleo (vicepresidente del Circolo Legambiente Dune di Locri), seguiti dalla relazione introduttiva di Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. Prenderanno la parola Maria Concetta Dragonetto (Divisione rapporti con il territorio CONAI), Salvatore Siviglia (dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria), Lorenzo Surace (dirigente Area 3 del Comune di Siderno), Giovanni Calabrese (assessore regionale al Lavoro e Imprese) e Mario Trichilo (coordinatore locale AssoBalneari). A moderare e chiudere il dibattito sarà Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum regionali di Legambiente nazionale.

L'appuntamento si inserisce nel più ampio percorso dell'associazione ambientalista per diffondere buone pratiche quotidiane, ricordando che ridurre i rifiuti indifferenziati e favorire il recupero dei materiali sono passaggi indispensabili per proteggere sia l'entroterra sia il patrimonio marino e costiero.