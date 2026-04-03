Sorical comunica con soddisfazione che la diga del Menta ha raggiunto la quota di massima regolazione, a seguito delle abbondanti nevicate e precipitazioni che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi.

Si tratta di un risultato di grande rilievo per il sistema idrico reggino, che consente di rafforzare in modo significativo le riserve d’acqua destinate all’approvvigionamento potabile, garantendo maggiore sicurezza idrica per i cittadini.

Le condizioni meteorologiche favorevoli registrate nel periodo invernale e all’inizio della primavera hanno contribuito a un consistente incremento degli afflussi nel bacino, permettendo il progressivo riempimento dell’invaso fino al raggiungimento della soglia ottimale di gestione.

«Il raggiungimento della quota di massima regolazione rappresenta un segnale estremamente positivo – dichiara l’amministratore delegato della Sorical Maurizio Nicolai – soprattutto in un contesto caratterizzato negli ultimi anni da fenomeni di siccità e da una crescente variabilità climatica. Questo risultato consente di affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi, assicurando continuità e qualità del servizio idrico».