La IV Commissione del Consiglio regionale ha dedicato una seduta alle principali opere strategiche per la Calabria. Al centro del dibattito la variante della Statale ionica e la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria

La variante della Strada Statale 106 e la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria sono state al centro dei lavori della IV Commissione consiliare «Ambiente e Territorio» del Consiglio regionale, presieduta da Sergio Ferrari.

Una seduta particolarmente partecipata che ha visto il coinvolgimento di amministratori locali, rappresentanti delle associazioni, tecnici e istituzioni, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni e criticità direttamente dai territori interessati dalle grandi opere infrastrutturali.

Particolare attenzione è stata dedicata allo stato della progettazione della variante della SS106 nel tratto ionico reggino. Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che ha sottolineato la necessità di accompagnare la progettazione attraverso il confronto con le comunità locali, evitando soluzioni che possano risultare penalizzanti per il territorio.

Nel corso del dibattito è emersa la posizione dei Comuni della Vallata dello Stilaro, illustrata dal sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che ha evidenziato le criticità di alcune ipotesi progettuali e avanzato una proposta alternativa ritenuta più compatibile con le esigenze delle comunità locali e con la pianificazione urbanistica esistente.

A fornire il quadro tecnico è stato il rappresentante di ANAS, l'ingegnere Malizia, che ha illustrato lo stato dell'iter progettuale e confermato la disponibilità al dialogo con i territori. Nel corso dell'audizione è stato ribadito che il dibattito pubblico rappresenterà una fase determinante per la scelta del tracciato definitivo e per l'individuazione dei lotti prioritari sui quali concentrare i primi interventi.

La Commissione ha poi affrontato il tema dell'Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ascoltando un partenariato di associazioni del territorio reggino che ha chiesto maggiori certezze sui tempi di realizzazione dell'opera, sulle risorse disponibili e sulle caratteristiche del progetto.

Nel suo intervento introduttivo, Ferrari ha ricordato come l'obiettivo della Commissione sia quello di favorire il confronto tra i soggetti coinvolti e le istituzioni competenti. A supporto della discussione è stato presentato un contributo informativo trasmesso da Rete Ferroviaria Italiana, che ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi previsti lungo la direttrice ferroviaria.

Le associazioni intervenute hanno evidenziato la necessità di garantire una vera infrastruttura ad alta velocità, in grado di ridurre significativamente i tempi di percorrenza e contribuire allo sviluppo economico e sociale della Calabria.

La Commissione ha assunto l'impegno di trasmettere le osservazioni raccolte ai soggetti competenti, in particolare a RFI e al Dipartimento regionale Infrastrutture, proseguendo l'attività di monitoraggio sulle opere strategiche per il territorio.

Nel corso della seduta è stata infine esaminata la proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Domenico Bevilacqua relativa alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, il cui approfondimento è stato rinviato a una successiva riunione della Commissione.