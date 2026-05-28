L'alta pressione continua a dominare la Calabria in un contesto stabile e dal clima caldo, con temperature che risultano oltre le medie stagionali e comprese tra i 27°C e i 31°C. Tuttavia infiltrazioni di aria fresca in quota causeranno ancora instabilità pomeridiana con possibili temporali sui monti e sconfinamenti fin verso le aree più a sud.

Durante la giornata di oggi assisteremo ad una mattinata stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne e montuose con possibili temporali in formazione su Sila e Pollino ma con interessamento anche delle aree presilane del Cosentino e del Catanzarese. Possibili sconfinamenti potranno interessare anche le aree più a sud con precipitazioni fin verso le aree joniche catanzaresi. Migliora ovunque già dal tardo pomeriggio con tempo che si manterrà stabile ovunque.

Le temperature rimarranno ancora stazionarie ovunque con valori tra i 26°C e i 30°C ma con picchi fino ai 32-33°C nelle aree interne del Cosentino. I venti continueranno ad essere moderati/forti specie lungo le aree joniche, mentre altrove soffieranno debolmente da ovest.