Sono stati i territori della Valle del Sant’Agata i protagonisti di un incontro, svoltosi nella parrocchia di Riparo Vecchio alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di numerosi cittadini. Presenti il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, gli assessori Carmelo Romeo e Paolo Brunetti, e i consiglieri comunali Franco Barreca e Filippo Quartuccio, insieme ai rappresentanti dei comitati di quartiere e tanti cittadini e al parroco don Giovanni Gattuso.

«Come Amministrazione – hanno evidenziato in una nota stampa il sindaco Battaglia, gli assessori e i consiglieri comunali - siamo entusiasti di questi momenti di confronto e auspichiamo che possano diventare sempre più frequenti. Sono incontri importanti che ci permettono di spiegare nel dettaglio ciò che è stato fatto, ma anche ciò che non si è riusciti a realizzare, chiarendone le motivazioni. Soprattutto rappresentano un’occasione preziosa per ascoltare direttamente dai cittadini quali siano le priorità del territorio. Quando programmiamo gli interventi nei quartieri – hanno proseguito – ci basiamo sulle informazioni in nostro possesso, sulle segnalazioni raccolte dagli uffici, ma il confronto diretto con i referenti territoriali ci consente di verificare concretamente quali siano gli interventi maggiormente attesi. Proprio grazie a questo dialogo, abbiamo potuto assumere e condividere impegni a breve termine».

Durante l’incontro sono emerse numerose questioni legate alle principali criticità del territorio, affrontate in un clima di dialogo, confronto e collaborazione. Al centro del dibattito temi fondamentali come la viabilità, la situazione del dissesto idrogeologico, il centro civico di Cannavò e le problematiche relative alle aste del Sant’Agata.

«L’incontro – ha concluso Battaglia - si è caratterizzato per un confronto franco ma costruttivo, confermando il valore della partecipazione attiva dei cittadini, veri protagonisti dei processi di democrazia partecipata. Prosegue così il percorso di ascolto dei territori già avviato dall’Amministrazione, come avvenuto nei precedenti incontri, tra cui quello con il comitato di Ravagnese. Sono già previste nuove tappe per continuare a raccogliere istanze, proposte e contributi dai cittadini».