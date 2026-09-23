«Stiamo effettuando un’operazione che non avremmo mai voluto fare. Stiamo eradicando gli ulivi e le altre piante che possono essere vettore della Xylella nell’area di Taurianova che è stata individuata come area infetta». Così l’assessore regionale Gianluca Gallo, in un video postato sui social in cui mostra le prime operazioni di eradicazione di alcune piante per evitare che si diffonda la Xylella.

«Queste operazioni – afferma – sono necessarie perché dobbiamo eradicare le piante malate e le piante che si trovano nel raggio di 80 metri dall’ultima pianta infetta e dobbiamo procedere alla bruciatura del fogliame e dei tronchi stessi. Interveniamo con determinazione perché è una volontà del presidente Occhiuto, dell’assessorato all’Agricoltura e tutto è stato coordinato con il Crea e con l’Arsac. Ringraziamo anche Calabria Verde e i Carabinieri Forestali che sono di ausilio e stanno effettuando queste operazioni. Ringrazio anche il Comune di Taurianova che anche in questo c’è stato vicino perché comprende che in questo momento bisogna avere la determinazione necessaria per evitare la diffusione dell’epidemia. Noi procederemo con delle ripiantumazioni nei tempi necessari dopo che sarà possibile effettuarle. Sull’olio e sulle olive nessuno problema: la Xylella non inficia la qualità dell’olio che rimane sempre di ottima qualità».