Dopo lo straziante saluto alla giovane Anthea, giungono buone nuove dal Grande Ospedale metropolitano sul 22enne coinvolto nel tragico schianto: è vigile e respira autonomamente

Arrivano i primi segnali di speranza dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, all'indomani dei commossi funerali che hanno unito l'intera città nel dolore per la scomparsa di Anthea Ranieri, la ventitreenne rimasta vittima del tragico incidente stradale avvenuto lungo le bretelle del Calopinace.

Il giovane ventiduenne che si trovava alla guida del motociclo al momento dello schianto mostra incoraggianti miglioramenti. Sebbene non si possa ancora parlare di dimissioni, dal nosocomio reggino giungono notizie confortanti: il ragazzo è perfettamente vigile e respira autonomamente, senza l'ausilio della ventilazione meccanica. Il personale medico continua a monitorarlo attentamente, mantenendo sotto stretto controllo la situazione polmonare a causa dell'importante trauma toracico riportato nell'impatto.

Parallelamente all'evoluzione clinica, resta alta l'attenzione sul fronte investigativo. Gli agenti della Polizia Locale, sotto la diretta supervisione del comandante Salvatore Zucco, stanno proseguendo le attività di rilievo e i sopralluoghi sul luogo del sinistro, lungo la bretella del Calopinace in direzione mare-monte, all'altezza di via Falcone. Le verifiche tecniche mirano a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e le modalità dello schianto, così da accertare eventuali responsabilità.

Un atto dovuto per fare piena luce su una tragedia che ha profondamente scosso la comunità. Soltanto pochi ore fa, il Duomo di Reggio Calabria si è riempito di familiari, amici e cittadini venuti a stringersi attorno alla famiglia e alla sorella di Anthea per l'ultimo saluto, culminato con il lancio di palloncini in cielo all'uscita del feretro.

Mentre Reggio piange una giovane vita spezzata troppo presto, l'attenzione della città resta ora rivolta alle corsie del GOM, nella speranza che il ragazzo possa presto superare del tutto le conseguenze del terribile schianto.