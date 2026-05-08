Si è conclusa con una richiesta di condanna a dieci anni di reclusione e il pagamento di una multa di circa 80 mila euro la requisitoria del pubblico ministero di Locri nel processo a carico di un uomo, G.A.P. le sue iniziali, accusato di aver dato alle fiamme diverse automobili in più episodi avvenuti negli ultimi mesi tra Marina di Gioiosa Jonica e Locri.

Secondo quanto sostenuto dall’accusa nel corso dell’udienza, gli incendi avrebbero provocato danni ingenti ai proprietari dei veicoli, tra cui quelli della famiglia dell’avvocato ed ex sindaco Domenico Vestito e quella in uso al penalista Pino Mammoliti, creando momenti di forte preoccupazione tra i residenti delle zone interessate. Nel corso della discussione i legali delle parti civili, gli avvocati Luciano Rodinò e Gaetano Apicella, si sono associati alle richieste formulate dalla pubblica accusa, chiedendo il riconoscimento delle responsabilità dell’imputato e il risarcimento dei danni subiti dalle persone coinvolte.

Il procedimento è stato quindi aggiornato alla prossima udienza, in programma il prossimo 13 maggio quando è attesa la sentenza del tribunale dopo la discussione delle difese.