Uomo appassionato e di grande sensibilità, ha raccontato la realtà con rigore, umanità e discrezione, lasciando un segno profondo nel giornalismo reggino

La città perde una voce discreta ma autorevole, un uomo che aveva fatto del giornalismo una missione quotidiana, vissuta con passione, rigore e profonda umanità. Si è spento Domenico Grillone, per tutti “Mimì”, giornalista pubblicista e cronista apprezzato per il suo stile sobrio, elegante e autentico.

Se ne va un uomo gentile, curioso, profondamente umano, capace ancora di emozionarsi davanti a una storia da raccontare. Alla famiglia va la vicinanza della redazione de ilReggino.it, ai suoi tre figli l'abbraccio dei colleghi.

Ciao Mimì.