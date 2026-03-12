L’operazione è stata condotta nell’ambito del focus ‘ndrangheta con il supporto dei tecnici Enel Distribuzione e Sorical. Dopo i controlli danneggiato un mezzo Enel con i pneumatici squarciati.

Servizio straordinario di controllo della Polizia Locale di Reggio Calabria nel quartiere di Arghillà Nord, dove nei giorni scorsi sono state denunciate cinque persone per diversi reati, tra cui furto aggravato di energia elettrica e acqua e occupazione abusiva di immobile pubblico.

L’attività è stata svolta nell’ambito delle operazioni legate al focus ‘ndrangheta e ha visto l’impiego di sedici unità della Polizia Locale, con il supporto dei tecnici verificatori di Enel Distribuzione e Sorical.

Durante i controlli gli agenti hanno accertato la presenza di allacci abusivi alle reti idrica ed elettrica. Le cinque persone denunciate – da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva – sono state sorprese con collegamenti illegali alle utenze. Quattro di loro sono state inoltre denunciate per occupazione abusiva di un immobile pubblico di proprietà Aterp.

Al termine delle attività operative si è verificato anche un episodio di danneggiamento. Un mezzo di Enel Distribuzione, intervenuto successivamente per un allaccio richiesto nella stessa palazzina oggetto dei controlli, è stato trovato con tutti e quattro i pneumatici squarciati.

Il danneggiamento è stato denunciato immediatamente al Comando della Polizia Locale, che ha avviato le indagini del caso. Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe presumibilmente collegato alle attività svolte in precedenza, che avevano portato al distacco delle utenze abusive.

Dal Comando fanno sapere che i servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.