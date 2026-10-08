Il Vescovo invita alla preghiera per tutte le persone coinvolte e ribadisce il rispetto della dignità di ciascuno

«La Diocesi di Locri-Gerace accoglie con sofferenza la notizia di un provvedimento cautelare adottato dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un sacerdote della Chiesa locale.

Il Vescovo, il Presbiterio e la Comunità Diocesana – si legge nella nota diffusa – esprimono piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, cui compete l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.

In un momento così doloroso, il Vescovo invita alla preghiera per tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda, nel rispetto dell’insopprimibile dignità personale di ciascuno».