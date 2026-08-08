«Spostato e temporaneamente “parcheggiato” dentro un piccolo pozzo per allontanarlo dalle abitazioni. Almeno non sentiamo più quella puzza ma naturalmente la questione non è chiusa. Forse, ci hanno detto, verranno a rimuoverlo martedì ». Questo è quanto riferito dai residenti che, dopo vane e ripetute segnalazioni al 112, si erano rivolti al Reggino per segnalazione la presenza nella traversa Paviglianiti di Bocale Primo, nella periferia sud di Reggio Calabria, del cadavere di un puledro morto , abbandonato per strada oltre due giorni fa e lasciato lì al sole.

L'intervento tampone, eseguito nel pomeriggio da Ecologia Oggi, è stato solo utile per rimuovere il cadavere del povero animale dalla vista e per allentare la morsa del cattivo odore che ormai iniziava ad emanare . Adesso occorrerà rimuoverlo e destinarlo ad un corretto smaltimento. Ma a quanto pare nonostante la segnalazione fosse stata fatta giovedì mattina, non procederanno prima di martedì.