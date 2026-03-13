Il pedone era stato travolto da un’auto, ed il decesso arriva a poche ore da quello del 74enne coinvolto in un incidente a Ravagnese lo scorso 5 marzo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica

È morto il 79enne coinvolto in un incidente a Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria. L’uomo era rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’autovettura e si trovava ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano, dove i medici avevano disposto la prognosi riservata a causa delle condizioni cliniche particolarmente critiche.

L’incidente si era verificato la mattina del 23 febbraio, intorno alle 9:40, quando il pedone era stato investito da un’auto guidata da un uomo ultraottantenne. L’impatto, avvenuto per cause ancora al vaglio degli investigatori, aveva reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e della Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrà disporre eventuali ulteriori accertamenti, compreso un possibile esame autoptico.

La notizia arriva a distanza di poche ore da un altro incidente mortale avvenuto in città. Ieri, infatti, a Ravagnese è deceduto il pedone che era stato investito da un ciclomotore lo scorso 5 marzo: anche in quel caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.