La Chiesa reggina perde un testimone che ha dato la sua vita per i poveri e gli ultimi della città. Si è spento alle prime luci dell’alba di questa mattina Monsignor Antonino Iachino.

Nato a Pellaro il 2 luglio 1941, era stato ordinato sacerdote il 17 luglio 1966: ha servito l’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova ricoprendo incarichi di primo piano: è stato vicario generale, direttore della Caritas diocesana — dove era succeduto proprio a don Italo Calabrò —, parroco di Pellaro, parroco di Sant’Agostino, rettore della Chiesa del Carmine, presidente del Centro diocesano per il Diaconato permanente, delegato arcivescovile per i Ministeri istituiti. Giornalista pubblicista di lungo corso, ha diretto anche la Rivista pastorale diocesana ed era Canonico del Capitolo Metropolitano. Chi lo conosceva sapeva che dietro gli incarichi istituzionali c’era soprattutto un prete cresciuto alla scuola di due figure che hanno segnato la storia della Chiesa reggina.

I funerali di Monsignor Antonino Iachino si terranno domani alle 16 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria. La salma sarà esposta dalle ore 12.00 di oggi, nella chiesa del Carmine.