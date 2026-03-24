Operazione nazionale del Servizio Polizia Ferroviaria: agenti in campo con metal detector e dispositivi digitali per controlli in tempo reale su identità e precedenti.

Controlli rafforzati nelle stazioni e a bordo dei treni per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori. Nella giornata del 20 marzo, il Compartimento Polfer Calabria della Polizia di Stato ha attuato un piano straordinario di verifiche nell’ambito di un’operazione disposta su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma.

L’attività si è concentrata in particolare nella stazione di Villa San Giovanni, snodo strategico per i collegamenti ferroviari e marittimi dello Stretto, e sui convogli in transito, con un dispiegamento mirato di pattuglie impegnate in controlli capillari.

Per rendere più efficaci le operazioni, gli agenti sono stati dotati di strumenti tecnologici avanzati. Tra questi, metal detector utilizzati per l’ispezione di bagagli e persone, e palmari di servizio che consentono verifiche immediate attraverso le banche dati, permettendo riscontri in tempo reale su identità e precedenti dei soggetti controllati.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a innalzare i livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e aumentare la percezione di sicurezza tra cittadini e viaggiatori.

Dalla Questura sottolineano come l’impegno della Polizia Ferroviaria prosegua in modo costante, attraverso un controllo moderno e tecnologico delle infrastrutture, per garantire la tutela degli utenti e del personale ferroviario nelle principali stazioni calabresi.