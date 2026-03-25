Era stata occupata nella notte da rifiuti posti dai residenti indignati per la mancata raccolta

È stata ripulita, nella prima mattinata di oggi, con un intervento di Ecologia Oggi, la strada a Ciccarello nella zona sud di Reggio Calabria.

Era stata occupata nella notte da rifiuti posti dai residenti in protesta per la mancata raccolta. Momenti di tensione che hanno richiesto sul posto la presenza di polizia locale e polizia di Stato per un presidio di sicurezza.