Momenti di forte tensione nella zona sud di Reggio Calabria in questi minuti, dove un gruppo di residenti di etnia Rom ha bloccato il transito in via Ciccarello all’altezza del caseificio della zona. La protesta è esplosa a causa della mancata raccolta dei rifiuti che, secondo quanto riferito dagli abitanti, non avverrebbe da diversi giorni, provocando condizioni di degrado e un diffuso malcontento.

I manifestanti hanno utilizzato sacchi e cumuli di spazzatura per ostruire completamente la carreggiata, impedendo il passaggio di veicoli e mezzi. La situazione si è rapidamente fatta critica: a chi ha tentato di avvicinarsi o di oltrepassare il blocco sarebbero stati lanciati rifiuti di ogni genere, segno di una esasperazione ormai fuori controllo.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia locale, impegnati a ripristinare la viabilità e a riportare la calma. Non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, mentre i residenti chiedono interventi immediati e risolutivi per il ripristino del servizio di raccolta.

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