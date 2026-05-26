Martedì nero sulle strade della costa jonica reggina, teatro di due distinti sinistri stradali che hanno tenuto impegnati a lungo i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il bilancio complessivo è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Il primo, più serio incidente si è verificato lungo la statale 106 a Roccella Jonica nei pressi di un noto supermercato della zona. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia, uno scooter e un'autovettura si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato dal sellino dopo l'impatto e rovinato pesantemente sull'asfalto. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza, ma i medici, constatata la gravità dei traumi riportati dal centauro, hanno subito allertato la centrale operativa per richiedere l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale di Catanzaro.

Un secondo incidente si è invece verificato all'ingresso dell'abitato di Siderno. Qui l'impatto ha coinvolto una "microcar" (una vettura 50) e un'altra automobile. A rimanere ferito un giovane che si trovava a bordo della vettura di piccola cilindrata. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio di Locri, i medici gli hanno riscontrato diverse fratture, contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo. Anche in questo secondo episodio sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire le relative responsabilità.