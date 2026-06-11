Una donna di 51 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo essersi allontanata senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, e aver commesso un furto all’interno del presidio ambulatoriale di Presidio Ospedaliero di Palmi.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, la donna, cittadina italiana, avrebbe lasciato il domicilio nonostante la misura cautelare in corso e si sarebbe recata presso la struttura sanitaria di Palmi, dove avrebbe sottratto del denaro ad alcuni operatori sanitari.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi sono riusciti a rintracciarla poco dopo. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto una somma di denaro complessivamente analoga a quella segnalata come oggetto del furto.

Al termine degli accertamenti, la 51enne è stata arrestata per evasione e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Palmi. Contestualmente è stata denunciata anche per il reato di furto.

La misura precautelare è stata successivamente convalidata dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il ripristino della custodia cautelare domestica. In seguito, valutate le condotte contestate alla donna, il Tribunale di Palmi ha disposto l’aggravamento della misura con la traduzione in carcere.

Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagata deve considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.