E’ imponente il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale nelle giornate dedicate alle feste mariane.

Un impiego di personale massiccio, che ha garantito, in primis, lo svolgimento delle due processioni della Sacra Effige, nonché la gestione della fiera; i servizi di viabilità in occasione dei concerti tenutisi a Piazza Indipendenza.

Fondamentali anche i servizi a tutela della libera concorrenza, del decoro urbano e della igiene degli alimenti, Sono stati infatti sottoposti a sequestro due attività su area pubblica che esercitavano il commercio di generi alimentari senza autorizzazione. Ed ancora ben 29 i locali sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico mediante gazebo, tavolini, o sistemi di cottura;.

Sono state oltre 2000 le sanzioni al Codice della Strada elevate, nella stragrande maggioranza per sosta vietata; 84 le rimozioni effettuate.

Quindici gli illeciti amministrativi elevati agli espositori della fiera per vendita irregolare o abusiva, e oltre 2000 i pezzi sequestrati per un controvalore di circa 20.000 euro. Nove le persone deferite all’autorità giudiziaria, per i quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di cui una espulsa dal territorio dello stato con la collaborazione della Questura in quanto extracomunitario completamente clandestino.

Sono stati rilevati altresì 28 gli incidenti stradali rilevati, di cui purtroppo uno con esito letale, in linea con la media annuale, segno evidente di un costante ed incisivo controllo della circolazione nonostante le numerose restrizioni al traffico veicolare e la congestione veicolare connessa agli eventi registratisi in città.

Due dei conducenti di veicoli coinvolti nei suddetti sinistri sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica.

Il dispositivo massivo ha dato priorità alle attività di prevenzione e proazione, si inserisce e si integra sinergicamente nell’ambito della cornice di sicurezza predisposta magistralmente per tutti gli eventi dalla Questura di Reggio Calabria.

Sono stati patimenti garantite tutte le parallele attività d’istituto, ivi inclusa una costante vigilanza alle aree cittadine particolarmente interessati da fenomeni di degrado urbano, con l’applicazione tra l’altro di 4 daspo urbani.