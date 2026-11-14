Nell'impatto, uno degli automobilisti aveva riportato una profonda ferita lacero-contusa alla nuca, di circa otto centimetri, con una significativa perdita di sangue

Un tempestivo intervento di primo soccorso, la prontezza di riflessi e la professionalità di un poliziotto hanno fatto la differenza, contribuendo a salvare la vita di un giovane rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Protagonista della vicenda è un Agente della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro che, libero dal servizio, mentre si trovava a transitare lungo viale Kennedy, all'intersezione con via Ex Alifana nel comune di San Marcellino (CE), ha assistito ad un grave sinistro stradale che ha coinvolto più veicoli.

Nell'impatto, uno degli automobilisti aveva riportato una profonda ferita lacero-contusa alla nuca, di circa otto centimetri, con una significativa perdita di sangue. Le sue condizioni erano ulteriormente aggravate da una violenta crisi epilettica tonico-clonica che gli impediva di respirare.

Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, l'agente è intervenuto senza esitazione, prestando i primi soccorsi e mettendo in atto le manovre necessarie a liberare le vie respiratorie dell'uomo, consentendogli di riprendere a respirare.

Dopo che il poliziotto è riuscito a stabilizzare le condizioni del giovane ferito, è giunto sul posto il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso.

Nei giorni successivi, appresa la stabilizzazione delle condizioni di salute, il giovane ha voluto esprimere personalmente la propria riconoscenza all'agente, attraverso una lettera di ringraziamento nella quale ha sottolineato la professionalità, la determinazione e la tempestività dimostrate durante quei concitati momenti.