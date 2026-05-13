Decisivo l’anticipo nel trasferimento delle provette da parte dei Nas e dell’Asp: i campioni arrivati a Roma nella notte hanno consentito di ottenere rapidamente il responso definitivo

La negatività del giovane di Villa San Giovanni mette fine all’allarme scattato nelle scorse ore e smentisce le ipotesi circolate ieri sulla possibile presenza di un caso sospetto. Gli esami effettuati all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani hanno infatti escluso qualsiasi positività, riportando la situazione sotto controllo.

Determinante è stata l’accelerazione impressa alla procedura di trasferimento dei campioni biologici. I Nas, incaricati del trasporto delle provette verso Roma, si sono resi disponibili in anticipo rispetto alla tabella di marcia, consentendo così di velocizzare tutte le operazioni. Di conseguenza, l’Asp ha disposto già intorno alle 19 di ieri sera l’anticipo dei prelievi sul giovane calabrese.

Le provette sono arrivate nella capitale intorno alle 4 del mattino e gli specialisti dello Spallanzani hanno potuto avviare immediatamente gli accertamenti virologici. In poche ore è arrivato il responso definitivo: il ragazzo è risultato negativo e sta bene come confermato ieri ai nostri microfoni.

La conferma si inserisce nel quadro aggiornato diffuso dal Ministero della Salute, che ha comunicato l’esito negativo anche degli altri casi sospetti monitorati nelle ultime ore. Negativi, infatti, i test eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato dopo il viaggio sul volo Sant’Elena-Johannesburg e sul suo accompagnatore. Esito negativo anche per la turista ricoverata a Messina per una polmonite dopo un soggiorno in una zona endemica dell’Argentina.