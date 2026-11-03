File interminabili ad ogni accesso stanno rallentando l’ingresso in città. Traffico paralizzato

Circolazione completamente paralizzata all’altezza dello svincolo di Spirito Santo direzione Reggio Calabria sulla A2 autostrada del Mediterraneo. Due gli incidenti, un tamponamento a catena dentro e un altro impatto fuori dalla galleria, stanno bloccando la percorrenza dell'arteria. File interminabili ad ogni svincolo stanno rallentando l’accesso in città.

Nessun codice rosso al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano. Al momento un solo accesso ma di un ferito non grave.