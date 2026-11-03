Il gruppo consiliare: «Sollecitiamo con forza e urgenza l'assessore alle Manutenzioni, Antonino Caridi, e la dirigenza del settore preposto affinché prendano finalmente in esame le Pec inviate e calendarizzino con immediatezza gli interventi di bonifica»
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Nella zona sud della città il problema si ripropone ogni volta che piove in maniera copiosa
Bastano pochi minuti di pioggia intensa per trasformare le arterie viarie della Terza Circoscrizione (Reggio Nord) in veri e propri torrenti, con gravi disagi per la circolazione e seri rischi per l'incolumità dei cittadini. È quanto si è verificato puntualissimamente anche nella giornata odierna. Una situazione di emergenza e criticità prevedibile, che il gruppo consiliare "Uniti per Reggio Nord - Giordano Presidente" affronta fin dall’inizio del mandato, con spirito costruttivo e proposte concrete, purtroppo rimaste finora totalmente inascoltate dalle istituzioni competenti.
«Già lo scorso 26 agosto 2026 abbiamo trasmesso a mezzo Pec una richiesta formale per la programmazione e l'esecuzione di un piano straordinario di prevenzione del rischio idraulico e di pulizia delle caditoie, delle bocche di lupo e delle griglie di scolo su tutto il territorio della Terza Circoscrizione.
Vista la totale assenza di riscontro e l'avanzare della stagione autunnale, lo scorso 29 ottobre abbiamo inviato un secondo e documentato sollecito urgente. A oggi, non solo non abbiamo ottenuto alcuna risposta, ma non è stato avviato alcun intervento sul territorio». Oltre a segnalare formalmente i problemi e le criticità storiche del territorio, i consiglieri del gruppo si erano messi a completa disposizione dell'amministrazione comunale, offrendo la disponibilità ad affiancare sul campo le squadre operative per indicare i punti più critici e a redigere una mappatura preventiva dettagliata dei siti a rischio.
«Prendiamo atto con rammarico di un silenzio istituzionale inaccettabile. Non è tollerabile che le segnalazioni inviate tramite canali ufficiali e le offerte di collaborazione operativa vengano ignorate, lasciando cittadini e automobilisti alla mercé del primo acquazzone. Sollecitiamo con forza e urgenza l'Assessore alle Manutenzioni, Antonino Caridi, e la Dirigenza del Settore preposto affinché prendano finalmente in esame le Pec inviate, calendarizzino con immediatezza gli interventi di bonifica e pulizia delle condotte di deflusso e mettano in sicurezza le strade della nostra Circoscrizione».