Il gruppo consiliare: «Sollecitiamo con forza e urgenza l'assessore alle Manutenzioni, Antonino Caridi, e la dirigenza del settore preposto affinché prendano finalmente in esame le Pec inviate e calendarizzino con immediatezza gli interventi di bonifica»

Bastano pochi minuti di pioggia intensa per trasformare le arterie viarie della Terza Circoscrizione (Reggio Nord) in veri e propri torrenti, con gravi disagi per la circolazione e seri rischi per l'incolumità dei cittadini. È quanto si è verificato puntualissimamente anche nella giornata odierna. Una situazione di emergenza e criticità prevedibile, che il gruppo consiliare "Uniti per Reggio Nord - Giordano Presidente" affronta fin dall’inizio del mandato, con spirito costruttivo e proposte concrete, purtroppo rimaste finora totalmente inascoltate dalle istituzioni competenti.

«Già lo scorso 26 agosto 2026 abbiamo trasmesso a mezzo Pec una richiesta formale per la programmazione e l'esecuzione di un piano straordinario di prevenzione del rischio idraulico e di pulizia delle caditoie, delle bocche di lupo e delle griglie di scolo su tutto il territorio della Terza Circoscrizione.

Vista la totale assenza di riscontro e l'avanzare della stagione autunnale, lo scorso 29 ottobre abbiamo inviato un secondo e documentato sollecito urgente. A oggi, non solo non abbiamo ottenuto alcuna risposta, ma non è stato avviato alcun intervento sul territorio». Oltre a segnalare formalmente i problemi e le criticità storiche del territorio, i consiglieri del gruppo si erano messi a completa disposizione dell'amministrazione comunale, offrendo la disponibilità ad affiancare sul campo le squadre operative per indicare i punti più critici e a redigere una mappatura preventiva dettagliata dei siti a rischio.

«Prendiamo atto con rammarico di un silenzio istituzionale inaccettabile. Non è tollerabile che le segnalazioni inviate tramite canali ufficiali e le offerte di collaborazione operativa vengano ignorate, lasciando cittadini e automobilisti alla mercé del primo acquazzone. Sollecitiamo con forza e urgenza l'Assessore alle Manutenzioni, Antonino Caridi, e la Dirigenza del Settore preposto affinché prendano finalmente in esame le Pec inviate, calendarizzino con immediatezza gli interventi di bonifica e pulizia delle condotte di deflusso e mettano in sicurezza le strade della nostra Circoscrizione».