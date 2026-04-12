«Leggiamo dell’incendio del portone d’ingresso dello studio medico del dottor Aldo Ingegnere, stimato medico di medicina generale che presta la sua opera a Rosarno. L’incendio del portone d’ingresso del suo studio professionale rappresenta un gesto violento e vile e colpisce nel profondo tutti i cittadini.

Apprendiamo dalla stampa, di un altro recente danneggiamento, sempre nei confronti di un’altra dottoressa, alla quale è stata danneggiata l’auto. Sono questi, atti e offese gravi, alle quali tutta la città deve reagire con prontezza isolando i criminali e stringendosi attorno ai professionisti vittime di attacchi così violenti. Mi unisco al nostro Sindaco quando dice che Rosarno è una comunità sana, che respinge con forza ogni forma di violenza e di sopraffazione, Concordo con lui, a episodi come questo si risponde con l’unità. Noi su questo ci siamo e confidiamo su una risposta che sappia coinvolgere tutta la comunità».

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Rosarno prima di tutto, Michele Filippo Italiano