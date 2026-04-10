Dopo gli 80mila passaggi della scorsa edizione, la manifestazione cresce e rilancia: 48 operatori, un giorno in più di eventi e l’obiettivo di superare quota 100mila presenze

Un ritorno atteso, che guarda avanti. Reggio Calabria si prepara ad accogliere la seconda edizione dello Street Food Fest, in programma da mercoledì 22 a domenica 26 aprile sul Lungomare “Italo Falcomatà”, con un format che si amplia e punta a consolidarsi tra gli appuntamenti centrali della primavera reggina.

A fare da base sono i numeri dello scorso anno. «80mila passaggi soltanto lo scorso anno – ha sottolineato il sindaco FF della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace – e quindi è un momento importante per la nostra città, ma un po’ per tutto il territorio metropolitano. Non si tratta soltanto di street food, ma parliamo di identità del territorio, di marketing, di turismo, di sociale, di cultura».

Un evento che diventa anche occasione di confronto e crescita. «C’è la possibilità di confrontarsi con altre realtà che vengono da fuori provincia e da fuori regione – ha aggiunto Versace – e quindi per noi questa era anche un’occasione per farci trovare ancora più pronti rispetto all’anno scorso».

L’obiettivo è quello di alzare ulteriormente il livello della manifestazione. «Alzare l’asticella è stato qualcosa di sfidante per questa seconda edizione – ha proseguito – ma siamo convinti di esserci affidati a professionisti che hanno lavorato senza sosta. Speriamo di superare abbondantemente i 100mila passaggi e, perché no, anche il record della vicina Messina».

A entrare nel dettaglio dell’organizzazione è il presidente Alberto Palella, che conferma la crescita del format. «La formula funziona, il format ormai è collaudato anche qui a Reggio Calabria – ha spiegato –. Quest’anno torniamo con tanto entusiasmo ma anche con la voglia di fare molto meglio, dobbiamo alzare a tutti i costi l’asticella».

Saranno 48 gli operatori presenti: «Abbiamo tanti prodotti nuovi, senza far mancare alcuni best seller. Ci saranno realtà provenienti anche da altre regioni, come Campania e Puglia, oltre a tanti produttori reggini che si sono voluti mettere in gioco».

E poi l’invito alla città: «Venite in questi cinque giorni, perché quest’anno partiamo già da mercoledì 22 fino a domenica 26 aprile. Vi aspettiamo, saranno cinque giorni di grande festa».

Lo Street Food Fest si inserisce anche in una visione più ampia di sviluppo del territorio e delle attività produttive. «Eventi come questo sono fondamentali – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria Alex Tripodi – perché permettono di valorizzare il tessuto economico e sociale. Rappresentano la possibilità di mettere insieme le eccellenze locali, di raccontare le attività commerciali e di creare opportunità».

Un percorso che guarda anche al futuro. «Abbiamo accolto fin dall’inizio questa proposta – ha aggiunto – e stiamo lavorando anche a strumenti come il regolamento delle aree mercatali, per individuare spazi dedicati allo street food. È un modo per dare continuità a queste esperienze e valorizzare la filiera locale».

E ancora: «Lo street food rappresenta una cucina che nasce nei quartieri, tra le persone, e attraverso gli show cooking racconta il lavoro degli artigiani e dei produttori del territorio».

Sul valore complessivo dell’iniziativa si è soffermato anche il sindaco FF del Comune di Reggio Calabria Mimmo Battaglia. «I numeri dello scorso anno, con 80mila presenze, hanno confermato la bontà dell’iniziativa – ha dichiarato –. Questa seconda edizione si presenta ancora più ricca, con tanti eventi, spettacoli e la partecipazione di aziende e chef».

E ha aggiunto: «È importante pensare alla città in una dimensione più ampia, anche in chiave turistica e occupazionale. Eventi come questo creano movimento, lavoro e nuove opportunità per i giovani».

Cinque giorni, dunque, tra cibo, spettacoli, musica e show cooking, con il Lungomare pronto a trasformarsi in un grande villaggio del gusto. Non solo una vetrina gastronomica, ma uno spazio di incontro capace di raccontare Reggio Calabria attraverso le sue eccellenze e la sua identità.