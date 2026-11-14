Le vittime sono tre donne ultraottentenni e un uomo di circa 50 anni. Lo scontro all’interno della galleria Fiego. Sul posto anche l’elisoccorso. Traffico verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta

Uno scontro terribile ha macchiato di sangue il sabato in Calabria. Due auto, una Jaguar e una Opel Mokka, si sono scontrate sabato 14 novembre sulla statale 107 Silana Crotonese, all’interno della galleria Fiego nel comune San Fili. Secondo le prime informazioni il bilancio sarebbe di quattro morti, tre donne e un uomo, e di una signora ferita in gravi condizioni. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Strage sulla statale 107, l’età delle vittime

Le donne rimaste uccise nello scontro hanno 82, 83 e 86 anni. L’uomo è un cinquantenne; una quinta donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Tre delle persone decedute nel violento scontro erano occupanti della Jaguar, il quarto, invece, era il conducente della Opel Mokka. La persona ferita e condotta in ospedale viaggiava a bordo della Jaguar.

Strage sulla statale 107, traffico chiuso

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso atterrato nel campetto sportivo del posto, il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, arrivati con quattro mezzi. I vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli incidentati perché a rischio incendio.

La dinamica dello scontro non è ancora nota.

Il tratto della statale è stato chiuso al traffico. Secondo le prime indicazioni sulla viabilità, per chi viaggia da Cosenza verso Paola il percorso alternativo passa per il vecchio valico della Crocetta.