La Polizia Locale di Reggio Calabria, nell'ambito di appositi e distinti servizi, ha operato due sequestri di merce venduta abusivamente da extracomunitari cui è stato applicato anche il daspo urbano. Contestati anche sanzioni pecuniarie per oltre 10mila euro totali.

In altra ulteriore attività, svolta nell'ambito di apposita programmazione, in località Arghillà Nord, sono stato denunciato per vari reati 4 persone. Tre di loro, tutte con pregiudizi penali, `sono state tratte in arresto in flagranza per furto aggravato di energia elettrica.

Si è infatti accertato che le rispettive abitazioni erano allacciate abusivamente alla rete di proprietà Enel.

Contestati anche i reati di occupazione abusiva di immobili e furto aggravato di acqua. Quest'ultima attività si è giovata di personale tecnico di Enel Distribuzione e Sorical.

Per tutti gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.