Il Comandante Provinciale dell'Arma ha incontrato il direttore Piero Sacchetti. Al centro del colloquio la promozione culturale, il senso civico e le future collaborazioni tra le due istituzioni per la crescita del territorio

Unire cultura, legalità e formazione per favorire la crescita civile e sociale del territorio reggino. Con questo spirito si è svolta la visita istituzionale del colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, presso l’Accademia di Belle Arti della città dello Stretto.

Il Comandante è stato accolto dal direttore dell’istituzione accademica, Piero Sacchetti, per un colloquio cordiale che ha permesso di consolidare un percorso di dialogo e collaborazione già avviato da tempo tra l’Arma e l’Accademia. Durante l’incontro, il direttore Sacchetti ha illustrato le principali attività didattiche, artistiche e progettuali della scuola, evidenziando il ruolo strategico che l’istituto riveste nella formazione delle nuove generazioni di artisti e nella valorizzazione culturale della Calabria.

«È stato un piacere accogliere il colonnello Massimiliano Sole – ha dichiarato il direttore Piero Sacchetti –. Questo incontro rappresenta un’ulteriore occasione per rafforzare un dialogo già avviato con l’Arma dei Carabinieri, un’istituzione con la quale condividiamo l’attenzione verso il territorio e il valore del servizio alla comunità. Crediamo che cultura, formazione e senso civico possano contribuire, ciascuno nel proprio ambito, alla crescita della società».

L'incontro ha gettato le basi per iniziative future: i due vertici istituzionali hanno infatti concordato una successiva visita del Comandante all'interno dei laboratori e degli spazi didattici per toccare con mano le produzioni artistiche degli studenti. Al termine del confronto, come segno di stima e cordialità, il direttore ha omaggiato il colonnello Sole con un piccolo cadeau artistico realizzato interamente all’interno dei laboratori dell'Accademia.

La giornata si è chiusa con il comune auspicio di rafforzare questa sinergia, confermando come la cooperazione tra le istituzioni e il mondo della cultura sia una risorsa fondamentale per il riscatto e lo sviluppo del territorio.