L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio

Liberty Lines esprime piena soddisfazione per la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti i comandanti coinvolti nell’indagine relativa ad alcune corse tra Milazzo e le Isole Eolie, che era stata avviata nel 2022 in seguito a segnalazioni provenienti da alcuni residenti delle isole Eolie e successivamente condotta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto con il supporto dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e della Guardia di Finanza di Milazzo.

L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su alcune tratte annullate ritenendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive, generando ipotesi di interruzione di pubblico servizio e irregolarità nella compilazione dei giornali di bordo (falso in giornale nautico).

La sentenza riconosce pienamente la correttezza dell’operato dei comandanti Marcello Santagati, Achille Maniscalco, Pietropaolo Stellario e Filippo Tinchi, assistiti dai legali Fabrizio Formica e Pierfrancesco Lembo, confermando che le scelte assunte sono sempre state improntate al criterio della massima sicurezza, in linea con le normative e con le responsabilità che la legge attribuisce al Comandante.

Liberty Lines, da sempre impegnata a garantire un servizio di trasporto marittimo affidabile, sicuro e rispettoso delle comunità delle Isole di Sicilia, esprime vicinanza ai propri comandanti che, pur agendo con professionalità e prudenza, hanno dovuto affrontare un lungo percorso giudiziario poi conclusosi con la piena affermazione della verità.

La Compagnia continuerà con determinazione a operare nel segno della sicurezza, della trasparenza e della tutela dei propri passeggeri, consapevole del ruolo essenziale che il trasporto marittimo riveste per le isole siciliane.