Premi e riconoscimenti per Carlotta Negroni, Francesco Battaglia, Karen Foti, Mario Costantino Antoche e Antonio Messineo, protagonisti di una giornata dedicata al merito, all’impegno e all’eccellenza linguistica

Un’atmosfera di grande emozione, orgoglio e partecipazione ha accompagnato la cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche Cambridge Key for Schools (A2) e dei premi del contest europeo online “The Big Challenge”, svoltasi nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un significativo percorso di potenziamento della lingua inglese, realizzato nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Fondo Sociale Europeo (D.M. n. 233/2024). Al termine del corso, gli studenti e le studentesse hanno sostenuto gli esami per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge Key for Schools, grazie alla collaborazione con l’IH British School di Reggio Calabria, ottenendo un prestigioso riconoscimento internazionale che attesta le competenze linguistiche acquisite.

La Dirigente Scolastica, avv. Simona Sapone, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dagli alunni, sottolineando il valore formativo delle certificazioni linguistiche e il loro ruolo strategico nel percorso di crescita personale, accademica e professionale dei giovani studenti.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche dalle docenti di lingua inglese della Scuola Secondaria di I grado, in particolare alla referente delle lingue comunitarie, prof.ssa Modesta Canale, e dalla docente madrelingua esperta Mrs Diane Selvanayagam.

Particolarmente suggestivo il momento della consegna degli attestati: gli studenti, indossando il tradizionale “tocco”, hanno conferito alla cerimonia un autentico tono accademico. L’emozione dei ragazzi e l’orgoglio delle famiglie presenti hanno reso ancora più significativo un momento accompagnato da calorosi applausi e grande partecipazione.

«La consegna degli attestati Cambridge ai nostri studenti è un momento di grande orgoglio per l’intera comunità educativa e conferma l’attenzione della nostra offerta formativa all’internazionalità», ha dichiarato la prof.ssa Modesta Canale, evidenziando l’importanza di promuovere e valorizzare le competenze linguistiche fin dai primi anni di formazione.

La manifestazione è poi proseguita con la premiazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato a “The Big Challenge”, il noto contest europeo online che promuove l’apprendimento della lingua inglese attraverso attività coinvolgenti, educative e divertenti. L’iniziativa offre infatti a tutti gli studenti le stesse opportunità di crescita e miglioramento, favorendo l’apprendimento attraverso il gioco, la sana competizione e il divertimento.

L’edizione di quest’anno ha registrato una straordinaria partecipazione, coinvolgendo ben 91 studenti che hanno accettato con entusiasmo la sfida, mettendosi alla prova in un contesto stimolante, inclusivo e altamente motivante. In linea con la filosofia del concorso, ogni partecipante è stato premiato indipendentemente dal punteggio ottenuto, valorizzando l’impegno, la partecipazione e la voglia di migliorarsi. Tutti gli alunni hanno ricevuto attestati, certificati di merito e premi, in un clima di gioia e condivisione.

A conquistare i risultati più prestigiosi nella scuola primaria sono stati Carlotta Negroni della classe 5ª B, prima classificata a livello regionale e d’istituto, e Francesco Battaglia della classe 5ª C, secondo classificato a livello regionale e d’istituto, distinguendosi per gli eccellenti risultati conseguiti.

Importanti riconoscimenti sono arrivati anche dalla Scuola Secondaria di I grado. Karen Foti, della classe 1ª A, ha ottenuto un brillante risultato classificandosi prima a livello d’istituto e seconda a livello regionale. Ottimi risultati anche per Mario Costantino Antoche della classe 2ª B e Antonio Messineo della classe 3ª A, entrambi primi classificati a livello d’istituto nelle rispettive categorie, confermando l’elevato livello di preparazione raggiunto dagli studenti e l’efficacia delle attività di potenziamento linguistico promosse dall’istituto.

Emozionante anche l’intervento della docente della scuola primaria Fabiana Pardeo, che ha voluto rivolgere un sentito messaggio agli studenti: «Sono orgogliosa di tutti voi. Avete dimostrato entusiasmo, determinazione, senso di responsabilità e una maturità che va ben oltre la vostra età. Avete affrontato ogni sfida con impegno e coraggio, mettendovi in gioco senza paura e dimostrando che, con costanza e passione, ogni traguardo è possibile. Oggi celebrate un successo importante, ma questo è soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni. Complimenti a tutti per questo bellissimo traguardo».

A conclusione della manifestazione, la Dirigente Scolastica ha rivolto il proprio plauso agli studenti, alle famiglie e ai docenti coinvolti, congratulandosi per i risultati raggiunti e per l’entusiasmo dimostrato durante l’intero percorso. Ha inoltre sottolineato come esperienze di questo tipo contribuiscano a formare cittadini consapevoli, preparati e aperti a una dimensione sempre più europea e internazionale, confermando il ruolo della scuola come luogo di crescita, inclusione e valorizzazione delle eccellenze.