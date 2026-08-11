La Procura della Repubblica di Locri ha chiuso le indagini su un presunto sistema illecito finalizzato all'ottenimento indebito di indennità di malattia erogate dall'Inps. Il sostituto procuratore Alessandro Pittari ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 144 persone.

L'impianto accusatorio delinea una prassi consolidata: la redazione di certificazioni sanitarie per patologie inesistenti, dalle lombosciatalgie ai disturbi ansiosi, spesso firmate senza la necessaria visita medica. I documenti consentivano a braccianti agricoli e lavoratori stagionali di percepire sussidi non dovuti, versati dall'istituto previdenziale direttamente sui loro conti personali.

Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dal falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le condotte accertate nell'atto d'accusa riguardano condotte e certificazioni emesse tra i territori di Bovalino, Careri, Benestare, San Luca, Ardore, Platì, Siderno e altri centri dell'area metropolitana reggina.

I soggetti destinatari dell'avviso di conclusione indagini avranno ora venti giorni di tempo per presentare memorie, produrre documentazione o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio prima che la Procura decida sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Di seguito l’elenco degli indagati:

  1. Sorbara Nadia Giovanna
  2. Sorbara Alba
  3. Iozzo Immacolata
  4. Ambesi Emilia
  5. Ambesi Francesco Pio
  6. Pipicella Gerolamo Paolo
  7. Giorgi Antonella
  8. Ceravolo Stefania
  9. Sergi Pietrolina
  10. Cartisano Elisa
  11. Chinè Sandra
  12. Todarello Francesco
  13. Calderone Giulia Agata
  14. Carneri Angela
  15. Castelvetere Daniela
  16. Giorgi Elisabetta
  17. Giorgi Saveria
  18. Trimboli Rocco
  19. Trimboli Francesco
  20. Demana Caterina
  21. Romeo Teresa
  22. Ambesi Vincenzo Mario
  23. Tavarnesi Rocco Angelo
  24. Varacalli Roberto Giovanni
  25. Portolesi Maria
  26. Zappia Giuseppina
  27. Marvelli Sebastiano
  28. De Curtis Carmela
  29. Mezzatesta Sebastiano Pasquale
  30. Cocciolo Giovanni
  31. Callipari Ugo
  32. Guidace Maria Rosella
  33. Marrapodi Giuliana
  34. Mesiti Vincenzo
  35. Carneri Giovanni
  36. Crupi Luigi
  37. Cua Barbara
  38. Napoli Paola
  39. Marvelli Maria Antonia
  40. Pizzata Stefania
  41. Scalia Antonia
  42. Vottari Maria Teresa
  43. Zappia Giuseppe
  44. Zito Maria Francesca
  45. Simighian Petronela
  46. Giampaolo Francesco
  47. Strangio Caterina Maria
  48. Jamundo Pietro
  49. Marrapodi Teresa
  50. Kaur Manjit
  51. Pizzata Caterina
  52. Mammoliti Domenico
  53. Pollifrone Domenico
  54. Pollifrone Giuseppina
  55. Morabito Maria
  56. Murdaca Donatella Agata
  57. Riso Maria
  58. Romeo Francesco
  59. Mileto Stefania
  60. Giorgi Angela
  61. Giorgi Maria
  62. Amodeo Antonietta
  63. Bellamino Maria Francesca
  64. D'Agostino Tiziana
  65. Garreffa Maria Rosa
  66. Giampaolo Antonia
  67. Guidace Graziana
  68. Ietto Maria Antonia
  69. Sergi Antonella Ilenia
  70. Lacatus Cecilia Ciresica
  71. Mammoliti Caterina
  72. Brancatisano Vincenzo
  73. Mirto Girolama
  74. Giordano Gianluca
  75. Montaleone Maria
  76. Pangallo Paolo
  77. Pizzata Teresa
  78. Varacalli Nina
  79. Romeo Lucia
  80. Caccamo Aurora
  81. Zappia Sebastiano
  82. Zito Maria Concetta
  83. Bevilacqua Maria
  84. Federico Mario Diego
  85. Hrostea Liliana Gina
  86. Morabito Antonietta
  87. Pollifrone Valentina
  88. Romeo Rosalba
  89. Albanesi Immacolata
  90. Albanesi Antonio
  91. Santaniello Anna Maria
  92. Tallarita Francesco
  93. De Lorenzo Maria
  94. Zappia Giovanni
  95. Cua Rosina
  96. Favasuli Anna
  97. Coluccio Gino
  98. Romeo Marisa
  99. Camera Marialuisa
  100. Ravazzani Rosario
  101. Balzano Caterina
  102. Rocca Maria Antonia
  103. Zappia Vincenzo
  104. Bellissimo Francesco
  105. Murdaca Antonella
  106. De Curtis Natale
  107. Fazzari Domenico
  108. Kaur Amandeep
  109. Kaur Jaswinder
  110. Singh Satinder
  111. Zito Maria
  112. Pipicella Giuseppe
  113. Mittiga Marco
  114. Indrizzi Giuseppina
  115. Frammartino Antonella
  116. Allegretto Carlo
  117. Ahmad Rao Israr
  118. Chiricosta Patrizia
  119. Agostino Francesco
  120. Giorgi Vincenzo
  121. Hussain Gulfam
  122. Kaur Amarjeet
  123. Singh Gurmeet
  124. Pipicella Chiarina
  125. Singh Pardeep
  126. Singh Satpal
  127. Singh Sawinder
  128. Sofia Raffaela
  129. Testi Patrizia
  130. Bartolo Salvatore
  131. Trimboli Giuseppe Pio
  132. Romeo Giulia
  133. Giubrone Lilla Concetta
  134. Id Bourhim Said
  135. Id Bourhim Zaina
  136. Zappia Antonella
  137. Callipari Fatima
  138. Chirchiglia Cristian
  139. Singh Rajvant
  140. Zito Girolamo
  141. Zito Giuseppe
  142. Zito Vittorio
  143. Gelonese Giuseppina
  144. Ruggia Velia