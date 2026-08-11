L'inchiesta della Procura coinvolge medici, braccianti e lavoratori stagionali della Locride accusati di truffa ai danni dello Stato e falso ideologico
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Procura della Repubblica di Locri ha chiuso le indagini su un presunto sistema illecito finalizzato all'ottenimento indebito di indennità di malattia erogate dall'Inps. Il sostituto procuratore Alessandro Pittari ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 144 persone.
L'impianto accusatorio delinea una prassi consolidata: la redazione di certificazioni sanitarie per patologie inesistenti, dalle lombosciatalgie ai disturbi ansiosi, spesso firmate senza la necessaria visita medica. I documenti consentivano a braccianti agricoli e lavoratori stagionali di percepire sussidi non dovuti, versati dall'istituto previdenziale direttamente sui loro conti personali.
Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dal falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le condotte accertate nell'atto d'accusa riguardano condotte e certificazioni emesse tra i territori di Bovalino, Careri, Benestare, San Luca, Ardore, Platì, Siderno e altri centri dell'area metropolitana reggina.
I soggetti destinatari dell'avviso di conclusione indagini avranno ora venti giorni di tempo per presentare memorie, produrre documentazione o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio prima che la Procura decida sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
Di seguito l’elenco degli indagati:
- Sorbara Nadia Giovanna
- Sorbara Alba
- Iozzo Immacolata
- Ambesi Emilia
- Ambesi Francesco Pio
- Pipicella Gerolamo Paolo
- Giorgi Antonella
- Ceravolo Stefania
- Sergi Pietrolina
- Cartisano Elisa
- Chinè Sandra
- Todarello Francesco
- Calderone Giulia Agata
- Carneri Angela
- Castelvetere Daniela
- Giorgi Elisabetta
- Giorgi Saveria
- Trimboli Rocco
- Trimboli Francesco
- Demana Caterina
- Romeo Teresa
- Ambesi Vincenzo Mario
- Tavarnesi Rocco Angelo
- Varacalli Roberto Giovanni
- Portolesi Maria
- Zappia Giuseppina
- Marvelli Sebastiano
- De Curtis Carmela
- Mezzatesta Sebastiano Pasquale
- Cocciolo Giovanni
- Callipari Ugo
- Guidace Maria Rosella
- Marrapodi Giuliana
- Mesiti Vincenzo
- Carneri Giovanni
- Crupi Luigi
- Cua Barbara
- Napoli Paola
- Marvelli Maria Antonia
- Pizzata Stefania
- Scalia Antonia
- Vottari Maria Teresa
- Zappia Giuseppe
- Zito Maria Francesca
- Simighian Petronela
- Giampaolo Francesco
- Strangio Caterina Maria
- Jamundo Pietro
- Marrapodi Teresa
- Kaur Manjit
- Pizzata Caterina
- Mammoliti Domenico
- Pollifrone Domenico
- Pollifrone Giuseppina
- Morabito Maria
- Murdaca Donatella Agata
- Riso Maria
- Romeo Francesco
- Mileto Stefania
- Giorgi Angela
- Giorgi Maria
- Amodeo Antonietta
- Bellamino Maria Francesca
- D'Agostino Tiziana
- Garreffa Maria Rosa
- Giampaolo Antonia
- Guidace Graziana
- Ietto Maria Antonia
- Sergi Antonella Ilenia
- Lacatus Cecilia Ciresica
- Mammoliti Caterina
- Brancatisano Vincenzo
- Mirto Girolama
- Giordano Gianluca
- Montaleone Maria
- Pangallo Paolo
- Pizzata Teresa
- Varacalli Nina
- Romeo Lucia
- Caccamo Aurora
- Zappia Sebastiano
- Zito Maria Concetta
- Bevilacqua Maria
- Federico Mario Diego
- Hrostea Liliana Gina
- Morabito Antonietta
- Pollifrone Valentina
- Romeo Rosalba
- Albanesi Immacolata
- Albanesi Antonio
- Santaniello Anna Maria
- Tallarita Francesco
- De Lorenzo Maria
- Zappia Giovanni
- Cua Rosina
- Favasuli Anna
- Coluccio Gino
- Romeo Marisa
- Camera Marialuisa
- Ravazzani Rosario
- Balzano Caterina
- Rocca Maria Antonia
- Zappia Vincenzo
- Bellissimo Francesco
- Murdaca Antonella
- De Curtis Natale
- Fazzari Domenico
- Kaur Amandeep
- Kaur Jaswinder
- Singh Satinder
- Zito Maria
- Pipicella Giuseppe
- Mittiga Marco
- Indrizzi Giuseppina
- Frammartino Antonella
- Allegretto Carlo
- Ahmad Rao Israr
- Chiricosta Patrizia
- Agostino Francesco
- Giorgi Vincenzo
- Hussain Gulfam
- Kaur Amarjeet
- Singh Gurmeet
- Pipicella Chiarina
- Singh Pardeep
- Singh Satpal
- Singh Sawinder
- Sofia Raffaela
- Testi Patrizia
- Bartolo Salvatore
- Trimboli Giuseppe Pio
- Romeo Giulia
- Giubrone Lilla Concetta
- Id Bourhim Said
- Id Bourhim Zaina
- Zappia Antonella
- Callipari Fatima
- Chirchiglia Cristian
- Singh Rajvant
- Zito Girolamo
- Zito Giuseppe
- Zito Vittorio
- Gelonese Giuseppina
- Ruggia Velia