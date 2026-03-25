Appuntamento fissato per il 28 aprile: nel mirino della Dda di Reggio Calabria gli affari delle cosche di Platì e Sinopoli: tra i reati contestati lo scambio elettorale politico-mafioso e il traffico di droga

È stata calendarizzata per il 28 aprile nell’aula bunker di Reggio Calabria l’udienza preliminare relativa all’inchiesta “Millennium”, che coinvolge 64 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha messo in evidenza la forte presenza e l’influenza delle cosche sia in Calabria sia in diverse aree del Nord Italia. La decisione del giudice dell’udienza preliminare arriva dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura il 12 marzo scorso. Tra gli imputati figurano esponenti di rilievo dei principali mandamenti della provincia reggina.

L’operazione Millennium

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire nel dettaglio il funzionamento dei “locali” di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, evidenziando allo stesso tempo una presenza consolidata anche fuori regione. In particolare, sono emersi collegamenti significativi con Volpiano, nel Torinese, e Buccinasco, nell’area milanese.

Al centro dell’inchiesta si trovano le famiglie Barbaro di Platì e Alvaro di Sinopoli, tra le quali sarebbero state rilevate tensioni interne. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di reati che comprendono associazione mafiosa, concorso esterno, traffico internazionale di droga, estorsione e sequestro di persona finalizzato all’estorsione. Tra le contestazioni figurano anche lo scambio elettorale politico-mafioso e il possesso illegale di armi.

Dalle indagini emerge inoltre l’esistenza di una struttura articolata in più ramificazioni operative, spesso con proiezione oltre i confini nazionali.

Tali articolazioni sarebbero state incaricate di gestire specifici ambiti criminali, in particolare il traffico di stupefacenti su scala nazionale e internazionale, con funzioni di coordinamento affidate a membri interni all’organizzazione, capaci di garantire collegamento e continuità tra le diverse attività illecite.