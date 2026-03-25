Appuntamento fissato per il 28 aprile: nel mirino della Dda di Reggio Calabria gli affari delle cosche di Platì e Sinopoli: tra i reati contestati lo scambio elettorale politico-mafioso e il traffico di droga
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È stata calendarizzata per il 28 aprile nell’aula bunker di Reggio Calabria l’udienza preliminare relativa all’inchiesta “Millennium”, che coinvolge 64 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha messo in evidenza la forte presenza e l’influenza delle cosche sia in Calabria sia in diverse aree del Nord Italia. La decisione del giudice dell’udienza preliminare arriva dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura il 12 marzo scorso. Tra gli imputati figurano esponenti di rilievo dei principali mandamenti della provincia reggina.
L’operazione Millennium
Le attività investigative hanno consentito di ricostruire nel dettaglio il funzionamento dei “locali” di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, evidenziando allo stesso tempo una presenza consolidata anche fuori regione. In particolare, sono emersi collegamenti significativi con Volpiano, nel Torinese, e Buccinasco, nell’area milanese.
Al centro dell’inchiesta si trovano le famiglie Barbaro di Platì e Alvaro di Sinopoli, tra le quali sarebbero state rilevate tensioni interne. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di reati che comprendono associazione mafiosa, concorso esterno, traffico internazionale di droga, estorsione e sequestro di persona finalizzato all’estorsione. Tra le contestazioni figurano anche lo scambio elettorale politico-mafioso e il possesso illegale di armi.
Dalle indagini emerge inoltre l’esistenza di una struttura articolata in più ramificazioni operative, spesso con proiezione oltre i confini nazionali.
Tali articolazioni sarebbero state incaricate di gestire specifici ambiti criminali, in particolare il traffico di stupefacenti su scala nazionale e internazionale, con funzioni di coordinamento affidate a membri interni all’organizzazione, capaci di garantire collegamento e continuità tra le diverse attività illecite.
- AGRESTA Antonio, nato a Piatì il 20/02/1974
- AGRESTA Domenico, nato a Piatì il 07/02/1971
- AMATO Pietro, nato a Locri il 16.01.1985
- ANGIOLINI Nicodemo, nato a Polistena (RC) il 24.09.1987
- BARBARO Antonio, nato a Locri il 27/08/1978
- BARBARO Antonio, nato a Locri il 29/09/1990
- BARBARO Francesco, nato a Locri il 11/11/1988
- BARBARO Giuseppe, nato a Piatì il 24/05/1956
- BARBARO Rosario alias "U Rosi”, nato a Piatì il 30/09/1940
- BARBUTO Geremia Orlando, nato a Siderno il 03/06/1979
- BORRELLI Matteo, nato a Napoli il 20/09/1970
- BRUZZESE Pasquale, nato a Locri (RC) il 06.11.1996
- CAPOGRECO Leonardo, nato a Locri il 06.04.1976
- CARLINO Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 03.10.1990
- CARUSO Domenico, nato a Locri il 02/07/1991
- CASELLA Pasquale Domenico, nato a Castrovillari (CS) il 25.12.1992
- COFFA Marco, nato a Milano il 23.12.1978
- COLOSIMO Luigi, nato a Catanzaro il 25/08/1976
- CORDI Cosimo, nato a Locri il 27/12/1975
- COSTA Carmelo, nato a Melicucco il 22/11/1970
- COSTANZA Matteo, nato a Triggiano (BA) il 31/08/1973
- CUTRÌ Rocco, nato a Palmi (RC) il 10/10/1981
- D’AGOSTINO Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 22/08/1982
- D’AGUÌ Pietro, nato a Melito Porto Salvo il 10/11/1974
- DELFINO Bruno, nato a Gioia Tauro il 22/02/1964
- DEMASI Vincenzo detto “Marco”, nato a Siderno il 28/06/1989
- ELEZAJ Ervin, nato in ALBANIA il 10.09.1987
- FILIPPONE Francesco, nato a Siderno (RC) il 21.04.1981
- FUDA Alessio, nato a Locri (RC) il 06.06.1997
- FUDA Antonio Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 26.10.1999
- FUDA Vincenzo, nato a Cinquefrondi (RC) il 05.08.1995
- GALLUZZO Domenico, nato a Locri (RC) il 02.03.1994
- GIORGI Sebastiano, nato a Locri il 05/08/1977
- IETTO Francesco, nato a Careri il 26.10.1970
- ITALIANO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 06/03/1981
- LUGARA’ Antonino, nato a Locri il 04.09.1976
- MAIORANA Andrea, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29.11.1992
- MANGIARUGA Salvatore, nato a Taurianova (RC) il 19/04/1968
- MINNITI Manuel, nato a Locri (RC) il 19.07.2002
- MODAFFARI Santo, nato a Bova Marina (RC) il 10/08/1963
- MOIO Michele, nato a Palmi (RC) il 22/06/1987
- MULTARI Giuseppe, nato a Gerace (RC) il 06/01/1959
- MULTARI Raffaele, nato a Gerace (RC) il 05/08/1973
- PANAIIA Iginio detto "Gino”, nato a Scandale (KR) il 26.06.1964
- PEDULLÀ Francesca, nata a Siderno (RC) il 02.04.1986
- PERRE Giuseppe, nato a Locri /RC) il 19.08.1975
- POLIMENI Enzo, nato a Locri (RC) il 26.08.1989
- ROMEO Maria, nata a Locri (RC) il 16/09/1976
- ROMEO Saverio, nato a Locri (RC) il 30/05/1975
- RUGNETTA Rocco, nato a Taurianova (RC) il 04/04/1967
- RUGNETTA Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 08/09/1983
- SANSALONE Francesco, nato a Locri (RC) il 14.02.1992
- SCIARRONE Antonio, nato a Calanna (RC) il 21/02/1963
- SCIARRONE Francesco, nato a Calanna (RC) il 20/01/1960
- SERGI Bruno, nato a Locri (RC) il 23.10.1995
- SERGI Michele, nato a Locri (RC) il 05.12.1986
- SPAGNOLO Luca, nato a Milano il 1.06.1983
- TRIMBOLI Natale, nato a Piatì (RC) il 25/12/1968
- VARACALLI Rocco Bruno, nato a Ciminà il 06/08/1967
- VOTTARI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 04/10/1999
- ZANDONELLA Geremia detto "JERRY', nato in Svizzera il 9.08.1996
- ZAPPIA Domenico, nato a Benestare (RC) il 11/09/1968
- ZAPPIA Domenico, nato a Locri (RC) il 30.11.1974
- ZUCCO Domenico, nato a Savona il 02/08/1975