È il terzo approdo di migranti nel solo mese di ottobre quello che ha avuto luogo questa sera nel "porto sicuro" di Reggio Calabria . A distanza di poco più di 3 settimane questa sera è tornata la nave Oyvon, con a bordo 33 cittadini stranieri (3 donne, 25 uomini, 3 minori accompagnati, 2 minori non accompagnati). Sudan, Nigeria, Somalia, Eritrea, Niger, i paesi di provenienza. Sul posto con le forze dell'ordine, i mediatori e le volontarie della Caritas impegnati nelle attività di accoglienza coordinate dalla prefettura di Reggio.

Trascorreranno la notte nell'hotspot allestito sulla banchina di ponente del porto, gestito dalla Croce Rossa.

Oyvon è la nuova nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, in mare dal novembre 2025, il cui nome in norvegese significa proprio "speranza per l'isola".

L'imbarcazione Oyvon, prima una nave ambulanza , di casa al porto di Licata (Agrigento), partita per una nuova missione di salvataggio, ha soccorso in mare i 33 migranti giunti poco fa al porto di Reggio.