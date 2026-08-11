Le attrezzature rinvenute sulle spiagge e mai reclamate potranno essere utilizzate dalle organizzazioni per attività sociali, educative e ricreative. Domande e ritiri entro il 29 agosto

Trasformare il materiale abbandonato in una risorsa concreta per la collettività. È questo l'obiettivo della nuova iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria che, attraverso la collaborazione tra il Settore Manutenzione e il Settore Welfare, mette a disposizione delle organizzazioni del Terzo Settore gli arredi da spiaggia recuperati sul litorale cittadino.

Ombrelloni, sedie e sdraio, sottoposti a sequestro amministrativo a carico di ignoti da parte della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, non sono stati reclamati dai legittimi proprietari e sono così rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione. Invece di avviare subito i beni allo smaltimento, Palazzo San Giorgio ha scelto di redistribuirli gratuitamente alle realtà no-profit del territorio.

Un sostegno concreto alle attività sociali

Le attrezzature recuperate rappresentano uno strumento utile per supportare le attività quotidiane di associazioni e cooperativa sociali. Potranno infatti essere impiegate per iniziative educative e ricreative all'aperto destinate a bambini e giovani; progetti di aggregazione e socializzazione rivolti ad anziani e persone con disabilità; eventi comunitari e campus estivi promossi nei quartieri della città.

Come fare richiesta: sopralluogo e contatti

Per consentire alle organizzazioni interessate di verificare direttamente lo stato e la tipologia dei materiali prima dell’assegnazione, il Settore Welfare metterà a disposizione la possibilità di visionare le attrezzature previo appuntamento.

Per concordare la visita è possibile contattare i numeri 0965 3622122 e 0965 3622127, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Una volta assegnati, i beni dovranno essere ritirati direttamente dalle organizzazioni beneficiarie, secondo le modalità indicate dagli uffici comunali.

Scadenza fissata al 29 agosto

L'assegnazione dei beni avverrà fino a esaurimento delle disponibilità. Una volta definiti gli elenchi, il ritiro del materiale sarà a cura e carico delle organizzazioni beneficiarie, secondo le disposizioni comunicate dagli uffici.

La data limite per completare sia le procedure di assegnazione che il ritiro finale è fissata per il 29 agosto 2026. Tutte le attrezzature che non verranno assegnate o ritirate entro tale termine saranno avviate alle definitive operazioni di smaltimento.

Il Comune di Reggio Calabria invita pertanto tutti gli enti del Terzo Settore a manifestare tempestivamente il proprio interesse, trasformando quello che era un fenomeno di abbandono del demanio in un'occasione di riuso circolare e solidarietà.