Erano state richieste condanne estremamente severe, comprese tra cinque e dieci anni di reclusione nei confronti degli imputati, arrestati nel 2022 con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, turbativa d’asta ed estorsione aggravata dal metodo mafioso

Tratti in arresto l’8 settembre 2022, accusati a vario titolo di gravi contestazioni quali rivelazione di segreto d’ufficio, turbativa d’asta ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Dopo 3 anni di celebrazioni di lunghissime udienze dibattimentali, con sentenza pronunciata in data odierna, il Collegio presieduto dalla Dott.ssa Silvia Capone ha disposto l’assoluzione -tra gli altri- i fratelli Giovanni, Giuseppe e Rocco Paladino e Salvatore Salvaguardia, tutti assistiti dagli Avvocati Vincenzina Leone e Pierluigi Sacchetti, del Foro di Reggio Calabria, pronunciando la formula assolutoria più ampia prevista dall’ordinamento: “perché il fatto non sussiste”.

La decisione assume particolare rilievo se si considera che, al termine della requisitoria, la Pubblica Accusa aveva richiesto condanne estremamente severe, comprese tra cinque e dieci anni di reclusione nei confronti degli imputati.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale e della discussione finale, ha invece ritenuto insussistenti i fatti contestati, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive e pronunciando l’assoluzione con formula piena per tutti gli imputati.

Gli Avvocati Vincenzina Leone e Pierluigi Sacchetti esprimono soddisfazione per una sentenza che restituisce piena dignità ai propri assistiti, i quali hanno affrontato un lungo e complesso iter processuale, comprensivo di lunghi periodi di custodia cautelare, conclusosi con il pieno riconoscimento della loro estraneità ai fatti contestati.