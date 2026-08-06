Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. La donna, ricoverata in ospedale, ha poi scritto una lettera di ringraziamento alla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, due poliziotti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, liberi dal servizio, sono intervenuti con prontezza per prestare soccorso a una donna colta da un malore, mentre si trovava in spiaggia a Palmi.

La donna, nel tentativo di uscire dall'acqua per raggiungere la riva, è stata colta da un malessere improvviso, perdendo i sensi e accasciandosi al suolo.

Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, i due poliziotti, che si trovavano al mare, sono intervenuti senza alcuna esitazione, provvedendo a trasportarla sulla battigia e ad effettuare le manovre di primo soccorso.

Valutate le condizioni della donna, che si presentava in stato di incoscienza, gli operatori hanno provveduto a posizionarla in posizione antishock e, contestualmente, hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Quest'ultimo, giunto sul posto, ha trasferito la paziente presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e, secondo quanto successivamente appreso, le sue condizioni si sono stabilizzate.

Profondamente riconoscente per la vicinanza dimostratale dai due agenti della Polizia di Stato, la donna ha voluto esprimere la propria gratitudine attraverso una lettera indirizzata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, nella quale ha evidenziato la prontezza operativa, la professionalità e la sensibilità dimostrate dai due giovani poliziotti durante tutte le fasi del soccorso.

Nella lettera, la donna ha rivolto anche un sentito ringraziamento a tutta la Polizia di Stato, evidenziando come la competenza, il senso del dovere e l'umanità dimostrati dagli operatori abbiano contribuito non solo a tutelare la sua incolumità, ma anche a rafforzare il sentimento di fiducia nei confronti delle istituzioni.