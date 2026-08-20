Il giovane è stato trovato dalla Polizia nell’abitazione della donna, dopo una lite con la sorella. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale

Avrebbe violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, presentandosi nell’abitazione della donna nonostante il provvedimento disposto nei suoi confronti. Per questo motivo un 22enne, cittadino italiano di origini siriane, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a Palmi.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Reggio Calabria, il giovane si trovava nella città della Piana per trascorrere le vacanze estive. Nei giorni scorsi, dopo una violenta lite con la sorella, si sarebbe recato nell'abitazione della madre, luogo al quale non avrebbe potuto avvicinarsi in virtù di una misura cautelare già disposta nell'ambito di un altro procedimento penale proprio a tutela della donna.

È stata la madre a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine attraverso il Numero unico di emergenza. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Palmi hanno raggiunto l'abitazione indicata e, una volta sul posto, hanno trovato il 22enne all'interno dell'appartamento che gli era stato interdetto.

A quel punto è scattato l'arresto. Dopo le procedure di rito e l'informativa al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Palmi, il giovane è stato trasferito nella Casa circondariale di Vibo Valentia.

Nei termini previsti dalla legge, l'arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale in composizione monocratica. Contestualmente, su richiesta del pubblico ministero, nei confronti del 22enne è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nel comune di abituale dimora.

Il procedimento penale è ancora in corso e, come precisato dalla Questura, nei confronti dell'indagato vale il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.